Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду установил рекорд результативности на уровне клубов
Саудовская Аравия
31 августа 2023, 02:05 | Обновлено 31 августа 2023, 02:15
144
0

Роналду установил рекорд результативности на уровне клубов

Португалец опередил экс-рекордсменов Бицана и Пушкаша

31 августа 2023, 02:05 | Обновлено 31 августа 2023, 02:15
144
0
Роналду установил рекорд результативности на уровне клубов
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал обладателем очередного мирового рекорда.

Как сообщает пресс-служба Международной федерации футбольной истории и статистики (IIFHS), Роналду довел счет своим голам в национальных чемпионатах до 517-ти. Он, напомним, оформил дубль в матче чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Шабабом».

Таким образом, Криштиану Роналду опередил Йозефа Бицана и Ференца Пушкаша, которые долгое время удерживали рекорд, имея по 515 голов в активе.

IIFHS уточняет, что в рейтинге не учитываются голы, забитые футболистами в региональных лигах, а только исключительно в национальных чемпионатах. По этой причине в реестре бомбардиров отсутствуют Пеле, Ромарио и другие известные голеадоры.

На сегодня только три игрока за всю историю мирового футбола достигли отметки в 500 голов (Пушкаш, Бицан и Роналду), однако Лионель Месси имеет все предпосылки для того, что стать в скором времени четвертым – на его счету 496 голов.

По теме:
Снова выбрал деньги. Янник Феррейра Карраско договорился с Аль-Шабабом
Криштиану РОНАЛДУ: «Фантастическая игра команды»
ВИДЕО. Смог найти себя. Роналду вспомнил позабытый вкус голов
рекорд Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Ференц Пушкаш Лионель Месси Йозеф Бицан
Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open
Теннис | 30 августа 2023, 06:15 0
Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open
Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open

Украинку ждет вторая игра на кортах в Нью-Йорке

Замена Лунину? Реал подпишет еще одного украинского вратаря
Футбол | 30 августа 2023, 15:14 2
Замена Лунину? Реал подпишет еще одного украинского вратаря
Замена Лунину? Реал подпишет еще одного украинского вратаря

Илья Волошин близок к переходу в королевский клуб

Директор Металлиста 1925: «Нашелся бизнес, который заинтересовался клубом»
Футбол | 30.08.2023, 22:16
Директор Металлиста 1925: «Нашелся бизнес, который заинтересовался клубом»
Директор Металлиста 1925: «Нашелся бизнес, который заинтересовался клубом»
Зинченко назвал самого недооцененного игрока АПЛ
Футбол | 30.08.2023, 06:34
Зинченко назвал самого недооцененного игрока АПЛ
Зинченко назвал самого недооцененного игрока АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Бабогло стал футболистом Карпат. Названа сума трансфера
Футбол | 30.08.2023, 23:23
ОФИЦИАЛЬНО. Бабогло стал футболистом Карпат. Названа сума трансфера
ОФИЦИАЛЬНО. Бабогло стал футболистом Карпат. Названа сума трансфера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Костюк после проигрыша Рыбакиной попросила ее выиграть US Open
Костюк после проигрыша Рыбакиной попросила ее выиграть US Open
29.08.2023, 10:41 27
Теннис
Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
30.08.2023, 16:33 24
Футбол
Свитолина за час разобралась с Фридзам в первом круге US Open
Свитолина за час разобралась с Фридзам в первом круге US Open
29.08.2023, 23:00 36
Теннис
Что с дисциплиной, Патрик?
Что с дисциплиной, Патрик?
30.08.2023, 08:24 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Финансирование команды Металлист 1925 прекращено
ОФИЦИАЛЬНО. Финансирование команды Металлист 1925 прекращено
30.08.2023, 16:00 12
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на первое место, у Руха – игра в запасе
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на первое место, у Руха – игра в запасе
29.08.2023, 06:35 12
Футбол
Арсенал планирует продать шесть игроков до закрытия трансферного окна
Арсенал планирует продать шесть игроков до закрытия трансферного окна
29.08.2023, 04:14
Футбол
Мария САККАРИ: «Это был каннабис»
Мария САККАРИ: «Это был каннабис»
29.08.2023, 01:35 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем