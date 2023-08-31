Роналду установил рекорд результативности на уровне клубов

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал обладателем очередного мирового рекорда.

Как сообщает пресс-служба Международной федерации футбольной истории и статистики (IIFHS), Роналду довел счет своим голам в национальных чемпионатах до 517-ти. Он, напомним, оформил дубль в матче чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Шабабом».

Таким образом, Криштиану Роналду опередил Йозефа Бицана и Ференца Пушкаша, которые долгое время удерживали рекорд, имея по 515 голов в активе.

IIFHS уточняет, что в рейтинге не учитываются голы, забитые футболистами в региональных лигах, а только исключительно в национальных чемпионатах. По этой причине в реестре бомбардиров отсутствуют Пеле, Ромарио и другие известные голеадоры.

На сегодня только три игрока за всю историю мирового футбола достигли отметки в 500 голов (Пушкаш, Бицан и Роналду), однако Лионель Месси имеет все предпосылки для того, что стать в скором времени четвертым – на его счету 496 голов.