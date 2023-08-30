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Саудовская Аравия
30 августа 2023, 08:12 | Обновлено 30 августа 2023, 08:23
665
0

ВИДЕО. Смог найти себя. Роналду вспомнил позабытый вкус голов

Португалец вновь радует поклонников «Аль-Насра» своей результативностью

30 августа 2023, 08:12 | Обновлено 30 августа 2023, 08:23
665
0
ВИДЕО. Смог найти себя. Роналду вспомнил позабытый вкус голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий Криштиану Роналду стал автором дубля в матче «Аль-Насра» против «Аль-Шабаба» (4:0) в 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Португалец дважды точно пробил с 11-метровой отметки. Кроме этого, форвард занес себе в актив ассист на Садио Мане.

Таким образом, в двух последних матчах «Аль-Насра» Роналду отличился пять раз. Ранее он, напомним, отметился хет-триком в игре с «Аль-Фатом» (5:0). К слову, на счету у Мане в этих матчах «Аль-Насра» три гола.

После 4 туров сезона-2023/2024 «Аль-Наср» имеет 2 победы и 2 поражения и с 6 очками занимает 6-е место в турнирной таблице. Лидируют «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли» (по 12 пунктов).

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду
Источник Sport.ua
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