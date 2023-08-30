ВИДЕО. Смог найти себя. Роналду вспомнил позабытый вкус голов
Португалец вновь радует поклонников «Аль-Насра» своей результативностью
Нападающий Криштиану Роналду стал автором дубля в матче «Аль-Насра» против «Аль-Шабаба» (4:0) в 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
Португалец дважды точно пробил с 11-метровой отметки. Кроме этого, форвард занес себе в актив ассист на Садио Мане.
Таким образом, в двух последних матчах «Аль-Насра» Роналду отличился пять раз. Ранее он, напомним, отметился хет-триком в игре с «Аль-Фатом» (5:0). К слову, на счету у Мане в этих матчах «Аль-Насра» три гола.
После 4 туров сезона-2023/2024 «Аль-Наср» имеет 2 победы и 2 поражения и с 6 очками занимает 6-е место в турнирной таблице. Лидируют «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли» (по 12 пунктов).
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