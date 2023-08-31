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Испания
31 августа 2023, 01:34 | Обновлено 31 августа 2023, 02:13
238
1

Назван новый клуб вингера Барселоны Фати

Игрок отправится в Английскую Премьер-лигу

31 августа 2023, 01:34 | Обновлено 31 августа 2023, 02:13
238
1
Назван новый клуб вингера Барселоны Фати
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Испанская «Барселона» отдаст атакующего полузащитника Ансу Фати в аренду английскому «Брайтону».

20-летний Фати якобы принял вариант с продолжением карьеры в стане «чаек». Случилось это в первую очередь из-за присутствия на тренерском мостике «Брайтона» итальянца Роберто Де Дзерби.

Ожидается, что в ближайшие часы клубы окончательно уладят все детали сделки и о переходе Фати будет сообщено официально.

Ранее сообщалось, что Фати может стать игроком «Тоттенхэма».

В предыдущем сезоне-2022/2023 Ансу Фати провел за «Барселону» во всех турнирах 50 матчей, забил 10 голов и сделал 4 ассиста.

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Источник Фабрицио Романо
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naverland
Хорошее усиление, но хрустальный.
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