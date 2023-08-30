В четверг, 31 августа, состоится ответный поединок плей-офф Лиги конференций, в котором «Бешикташ» примет «Динамо». Матч состоится в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена». Напомним, что в первом матче «Бешикташ» одержал победу со счетом 3:2.

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На данный момент «Бешикташ» лучше готов и физически, и технически, о чем признал после первого матча даже наставник киевлян Луческу. Вряд ли что-то изменится в этой связи и в ответной встрече. Неделю назад в Бухаресте «Динамо» провело свой лучший поединок в нынешнем сезоне, однако провалов в защите все равно не удалось избежать. Как не удалось избежать и поражения. Можно не сомневаться, что и в Стамбуле динамовцы отдадут все силы ради результата, будут стараться проявить свои лучшие качества.

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В прямом эфире поединок покажет телеканал 2+2. Также встречу можно посмотреть на YouTube-канале «Динамо».

Бешикташ – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция