Костюк обыграла Калинину в парном разряде US Open
Марта одержала победу в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии
Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Марта Костюк сыграли между собой на Открытом чемпионате США в парном разряде.
В первом раунде Калинина в дуэте с Ириной-Камелией Бегу проиграла Костюк в тандеме с Еленой-Габриэлой Русе.
US Open. Первый круг парного разряда
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе [14] – Ангелина Калинина / Ирина-Камелия Бегу – 7:5, 6:2
Далее по сетке победительницы встречи Ирина Хромачева / Дарья Севилл – Фиона Кроули / Карсон Тангилиг.
Ангелина Калинина и Марта Костюк уже завершили выступления в одиночном разряде, проиграв матчи первого раунда.
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