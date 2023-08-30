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  4. Костюк обыграла Калинину в парном разряде US Open
US Open
30 августа 2023, 22:37 | Обновлено 30 августа 2023, 22:40
875
1

Костюк обыграла Калинину в парном разряде US Open

Марта одержала победу в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии

30 августа 2023, 22:37 | Обновлено 30 августа 2023, 22:40
875
1
Костюк обыграла Калинину в парном разряде US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Марта Костюк сыграли между собой на Открытом чемпионате США в парном разряде.

В первом раунде Калинина в дуэте с Ириной-Камелией Бегу проиграла Костюк в тандеме с Еленой-Габриэлой Русе.

US Open. Первый круг парного разряда
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе [14] – Ангелина Калинина / Ирина-Камелия Бегу – 7:5, 6:2

Далее по сетке победительницы встречи Ирина Хромачева / Дарья Севилл – Фиона Кроули / Карсон Тангилиг.

Ангелина Калинина и Марта Костюк уже завершили выступления в одиночном разряде, проиграв матчи первого раунда.

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Ирина-Камелия Бегу Ангелина Калинина Марта Костюк Елена-Габриэла Русе US Open 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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kollekciy
Дівчат з перемогою. Русе почала повертати стару хорошу якість гри. Ще коло можна пройти, а тоді знову Пегула/Гауф, які зібралися вигравати все на Американському континенті в одиночці.   
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