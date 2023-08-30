Костюк обыграла Калинину в парном разряде US Open

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Марта Костюк сыграли между собой на Открытом чемпионате США в парном разряде.

В первом раунде Калинина в дуэте с Ириной-Камелией Бегу проиграла Костюк в тандеме с Еленой-Габриэлой Русе.

US Open. Первый круг парного разряда

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе [14] – Ангелина Калинина / Ирина-Камелия Бегу – 7:5, 6:2

Далее по сетке победительницы встречи Ирина Хромачева / Дарья Севилл – Фиона Кроули / Карсон Тангилиг.

Ангелина Калинина и Марта Костюк уже завершили выступления в одиночном разряде, проиграв матчи первого раунда.