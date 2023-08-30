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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Бабогло меня впечатлил, хотим его подписать»
Украина. Первая лига
30 августа 2023, 22:29 | Обновлено 30 августа 2023, 23:24
1356
3

Мирон МАРКЕВИЧ: «Бабогло меня впечатлил, хотим его подписать»

Тренер «Карпат» – о потенциальном новичке команды

30 августа 2023, 22:29 | Обновлено 30 августа 2023, 23:24
1356
3
Мирон МАРКЕВИЧ: «Бабогло меня впечатлил, хотим его подписать»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о последних достижениях и неудачах «зелено-белых» на трансферном рынке:

– К сожалению, нам не удалось подписать вратаря «Металлиста» Рыбака. На уровне клубов переговоры шли конструктивно, но ситуация кардинально изменилась, когда в дело вмешался агент футболиста Билейчук. Он для себя потребовал такие отступные, будто речь шла о голкипере европейской топ-команды. Конечно, это нас не устраивало и ничего не оставалось, как только пожелать Рыбаку успехов в его выступлениях за «Металлист».

Кстати, упомянутый Билейчук уже не впервые своими непомерными прихотями препятствует «Карпатам» в селекционной работе.

– А кто все же, стал последними летними новичками «Карпат»?
– Завтра подпишем стоппера Бабогло из «Александрии», который уже несколько дней находится в расположении «Карпат». Сейчас на уровне руководства клубов решается, будет это аренда с правом выкупа или сразу полноценный контракт.

Надеюсь, Бабогло нам поможет уже в ближайшем календарном матче – с «Эпицентром». Он на меня произвел сильное впечатление в недавнем поединке сборных Молдовы и Польши, где не только стал автором победного гола в ворота «Кадры», но и нейтрализовал прославленного лидера нападения соперника Левандовского.

Еще одним новобранцем «Карпат» стал полузащитник Равлик – воспитанник львовского футбола, который в последнее время играл за перволиговый «Агробизнес».

– Тогда напоследок, появилась ли какая-то конкретика с приобретением нападающего-легионера?
– Над решением этого вопроса мы сейчас активно работаем.

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Мирон Маркевич Карпаты Львов Владислав Бабогло инсайд трансферы трансферы УПЛ Александрия Первая лига Украины
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Yulian Beshley
600к доларів за захисника в упл це овер дофіга , бабогло сміливо б грав в основі дк , я в шоці в Карпат походу бабла як у полісся якщо не більше
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0
Александр Мельничук
Десь під кінець сезону, напевно і Красніков  намалюється у Львові)))
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0
Gargantua
слабенький защитник. хотя у кого они в УПЛ сейчас сильные
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0
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