Мирон МАРКЕВИЧ: «Бабогло меня впечатлил, хотим его подписать»

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о последних достижениях и неудачах «зелено-белых» на трансферном рынке:

– К сожалению, нам не удалось подписать вратаря «Металлиста» Рыбака. На уровне клубов переговоры шли конструктивно, но ситуация кардинально изменилась, когда в дело вмешался агент футболиста Билейчук. Он для себя потребовал такие отступные, будто речь шла о голкипере европейской топ-команды. Конечно, это нас не устраивало и ничего не оставалось, как только пожелать Рыбаку успехов в его выступлениях за «Металлист».

Кстати, упомянутый Билейчук уже не впервые своими непомерными прихотями препятствует «Карпатам» в селекционной работе.

– А кто все же, стал последними летними новичками «Карпат»?

– Завтра подпишем стоппера Бабогло из «Александрии», который уже несколько дней находится в расположении «Карпат». Сейчас на уровне руководства клубов решается, будет это аренда с правом выкупа или сразу полноценный контракт.

Надеюсь, Бабогло нам поможет уже в ближайшем календарном матче – с «Эпицентром». Он на меня произвел сильное впечатление в недавнем поединке сборных Молдовы и Польши, где не только стал автором победного гола в ворота «Кадры», но и нейтрализовал прославленного лидера нападения соперника Левандовского.

Еще одним новобранцем «Карпат» стал полузащитник Равлик – воспитанник львовского футбола, который в последнее время играл за перволиговый «Агробизнес».

– Тогда напоследок, появилась ли какая-то конкретика с приобретением нападающего-легионера?

– Над решением этого вопроса мы сейчас активно работаем.