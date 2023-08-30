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Украина. Премьер лига
30 августа 2023, 13:08 | Обновлено 30 августа 2023, 13:09
947
0

Александрия останется без капитана

Владислав Бабогло перейдет во львовские «Карпаты»

30 августа 2023, 13:08 | Обновлено 30 августа 2023, 13:09
947
0
Александрия останется без капитана
ФК Александрия. Владислав Бабогло

Центральный защитник «Александрии» Владислав Бабогло вскоре перейдет во львовские «Карпаты», сообщает комментатор Сергей Лукьяненко в своем Telegram-канале.

Переход 24-летнего игрока национальной сборной Молдовы уже согласован. Источник отмечает, что капитан «Александрии» принесет в бюджет клуба значительную сумму.

Владислав Бабогло выступает за «Александрию» с сезона 2017/18. За это время он успел отыграть 97 матчей в Украинской Премьер-лиге, в которых отличился 6 голами. Вместе с клубом он играл в групповом этапе Лиги Европы сезона 2019/20.

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Владислав Бабогло Александрия Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины Сергей Лукьяненко (комментатор)
Источник Telegram
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