Александрия останется без капитана

Центральный защитник «Александрии» Владислав Бабогло вскоре перейдет во львовские «Карпаты», сообщает комментатор Сергей Лукьяненко в своем Telegram-канале.

Переход 24-летнего игрока национальной сборной Молдовы уже согласован. Источник отмечает, что капитан «Александрии» принесет в бюджет клуба значительную сумму.

Владислав Бабогло выступает за «Александрию» с сезона 2017/18. За это время он успел отыграть 97 матчей в Украинской Премьер-лиге, в которых отличился 6 голами. Вместе с клубом он играл в групповом этапе Лиги Европы сезона 2019/20.