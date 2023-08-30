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US Open
30 августа 2023, 22:52 | Обновлено 30 августа 2023, 23:57
325
0

Свёнтек переиграла Сэвилл во втором раунде US Open

Первая ракетка мира потратила полтора часа, чтобы разобраться с представительницей Австралии

30 августа 2023, 22:52 | Обновлено 30 августа 2023, 23:57
325
0
Свёнтек переиграла Сэвилл во втором раунде US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек пробилась в третий круг на Открытом чемпионате США.

Во втором раунде действующая чемпионка турнира переиграла Дарью Сэвилл из Австралии (№322 WTA).

US Open. Второй круг
Ига Свёнтек (Польша) – Дарья Сэвилл (Австралия) – 6:3, 6:4

Это была вторая встреча теннисисток на корте, Ига снова ушла с победой.

В третьем круге полька сразится против 22-летней Кайи Юван из Словении (№145 WTA).

Ранее сообщалось, что Свёнтек преодолела отметку в 20 миллионов долларов призовых за карьеру.

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Ига Свёнтек Дарья Сэвилл (Гаврилова) US Open 2023
Источник Sport.ua
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