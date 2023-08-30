Свёнтек переиграла Сэвилл во втором раунде US Open
Первая ракетка мира потратила полтора часа, чтобы разобраться с представительницей Австралии
Первая ракетка мира Ига Свёнтек пробилась в третий круг на Открытом чемпионате США.
Во втором раунде действующая чемпионка турнира переиграла Дарью Сэвилл из Австралии (№322 WTA).
US Open. Второй круг
Ига Свёнтек (Польша) – Дарья Сэвилл (Австралия) – 6:3, 6:4
Это была вторая встреча теннисисток на корте, Ига снова ушла с победой.
В третьем круге полька сразится против 22-летней Кайи Юван из Словении (№145 WTA).
Ранее сообщалось, что Свёнтек преодолела отметку в 20 миллионов долларов призовых за карьеру.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сергей оценил то, что Дарья не боится высказывать свою позицию
Марина уступила на старте Открытого чемпионата США по теннису 2023