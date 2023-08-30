Свёнтек переиграла Сэвилл во втором раунде US Open

Первая ракетка мира Ига Свёнтек пробилась в третий круг на Открытом чемпионате США.

Во втором раунде действующая чемпионка турнира переиграла Дарью Сэвилл из Австралии (№322 WTA).

US Open. Второй круг

Ига Свёнтек (Польша) – Дарья Сэвилл (Австралия) – 6:3, 6:4

Это была вторая встреча теннисисток на корте, Ига снова ушла с победой.

В третьем круге полька сразится против 22-летней Кайи Юван из Словении (№145 WTA).

Ранее сообщалось, что Свёнтек преодолела отметку в 20 миллионов долларов призовых за карьеру.