Свёнтек преодолела отметку в 20 миллионов долларов призовых

Выиграв в понедельник свой стартовый матч на US Open, Ига Свёнтек гарантировала себе по окончании турнира более чем 20 млн. долларов призовых в карьере.

В ее активе было 19 906 763 долларов призовых, а выход во второй круг на US Open приносит игроку 123 000 долларов.

22-летняя полька станет первой теннисисткой, родившейся в 2000-х годах, которая достигнет этого рубежа. На прошлой неделе 20-летний Карлос Алькарас стал первым теннисистом, родившимся в 2000-х годах, который преодолел эту отметку.

Свёнтек станет 23-й теннисисткой, достигшей этого рубежа.

ТОП-25 лидеров по призовым за карьеру в рейтинге WTA (перед US Open):