Свёнтек преодолела отметку в 20 миллионов долларов призовых
Ига стала первой теннисисткой, родившейся в 2000-х годах, которая достигла этого рубежа
Выиграв в понедельник свой стартовый матч на US Open, Ига Свёнтек гарантировала себе по окончании турнира более чем 20 млн. долларов призовых в карьере.
В ее активе было 19 906 763 долларов призовых, а выход во второй круг на US Open приносит игроку 123 000 долларов.
22-летняя полька станет первой теннисисткой, родившейся в 2000-х годах, которая достигнет этого рубежа. На прошлой неделе 20-летний Карлос Алькарас стал первым теннисистом, родившимся в 2000-х годах, который преодолел эту отметку.
Свёнтек станет 23-й теннисисткой, достигшей этого рубежа.
ТОП-25 лидеров по призовым за карьеру в рейтинге WTA (перед US Open):
- $94 816 730: Серена Уильямс
- $42,513,897: Винус Уильямс
- $40,203,437: Симона Халеп
- $38,777,962: Мария Шарапова
- $37,077,032: Петра Квитова
- $36,379,240: Виктория Азаренко
- $35,264,193: Каролин Возняцки
- $31,886,468: Анжелик Кербер
- $27,683,807: Агнешка Радваньска
- $25,816,890: Светлана Кузнецова
- $25,177,984: Каролина Плишкова
- $24,813,379: Гарбинье Мугуруса
- $24,749,074: Мартина Хингис
- $24,545,194: Ким Клийстерс
- $23,829,070: Эшли Барти
- $22,685,442: Элина Свитолина
- $22,166,338: Линдсей Дэвенпорт
- $21,895,277: Штеффи Граф
- $21,626,089: Мартина Навратилова
- $21,177,252: Наоми Осака
- $20,863,335: Жюстин Энен
- $20,069,776: Саманта Стосур
- $19,906,763: Ига Свёнтек
- $19,089,259: Елена Янкович
- $18 044 545: Арина Соболенко
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