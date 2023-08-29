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US Open
29 августа 2023, 11:43 | Обновлено 29 августа 2023, 12:43
435
0

Свёнтек преодолела отметку в 20 миллионов долларов призовых

Ига стала первой теннисисткой, родившейся в 2000-х годах, которая достигла этого рубежа

29 августа 2023, 11:43 | Обновлено 29 августа 2023, 12:43
435
0
Свёнтек преодолела отметку в 20 миллионов долларов призовых
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Выиграв в понедельник свой стартовый матч на US Open, Ига Свёнтек гарантировала себе по окончании турнира более чем 20 млн. долларов призовых в карьере.

В ее активе было 19 906 763 долларов призовых, а выход во второй круг на US Open приносит игроку 123 000 долларов.

22-летняя полька станет первой теннисисткой, родившейся в 2000-х годах, которая достигнет этого рубежа. На прошлой неделе 20-летний Карлос Алькарас стал первым теннисистом, родившимся в 2000-х годах, который преодолел эту отметку.

Свёнтек станет 23-й теннисисткой, достигшей этого рубежа.

ТОП-25 лидеров по призовым за карьеру в рейтинге WTA (перед US Open):

  1. $94 816 730: Серена Уильямс
  2. $42,513,897: Винус Уильямс
  3. $40,203,437: Симона Халеп
  4. $38,777,962: Мария Шарапова
  5. $37,077,032: Петра Квитова
  6. $36,379,240: Виктория Азаренко
  7. $35,264,193: Каролин Возняцки
  8. $31,886,468: Анжелик Кербер
  9. $27,683,807: Агнешка Радваньска
  10. $25,816,890: Светлана Кузнецова
  11. $25,177,984: Каролина Плишкова
  12. $24,813,379: Гарбинье Мугуруса
  13. $24,749,074: Мартина Хингис
  14. $24,545,194: Ким Клийстерс
  15. $23,829,070: Эшли Барти
  16. $22,685,442: Элина Свитолина
  17. $22,166,338: Линдсей Дэвенпорт
  18. $21,895,277: Штеффи Граф
  19. $21,626,089: Мартина Навратилова
  20. $21,177,252: Наоми Осака
  21. $20,863,335: Жюстин Энен
  22. $20,069,776: Саманта Стосур
  23. $19,906,763: Ига Свёнтек
  24. $19,089,259: Елена Янкович
  25. $18 044 545: Арина Соболенко
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Источник Tennis.com
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