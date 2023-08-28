Свёнтек за 58 минут обыграла первую соперницу на US Open 2023
Лидер мирового рейтинга не оставила шансов Ребекке Петерсон из Швеции
Первая ракетка мира Ига Свёнтек успешно стартовала на Открытом чемпионате США.
В первом раунде действующая чемпионка турнира разобралась с Ребеккой Петерсон из Швеции (№86 WTA).
US Open. Первый круг
Ига Свёнтек (Польша) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 6:0, 6:1
Отметим, что полька повесила 19-ю «баранку» в этом сезоне.
В следующем раунде Свёнтек сразится против Дарьи Севилл из Австралии, которая на старте обыграла Клерви Нгуну из США, получившую уайлд-кард от организаторов.
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