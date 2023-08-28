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US Open
28 августа 2023, 22:06 | Обновлено 28 августа 2023, 22:07
435
0

Свёнтек за 58 минут обыграла первую соперницу на US Open 2023

Лидер мирового рейтинга не оставила шансов Ребекке Петерсон из Швеции

28 августа 2023, 22:06 | Обновлено 28 августа 2023, 22:07
435
0
Свёнтек за 58 минут обыграла первую соперницу на US Open 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек успешно стартовала на Открытом чемпионате США.

В первом раунде действующая чемпионка турнира разобралась с Ребеккой Петерсон из Швеции (№86 WTA).

US Open. Первый круг
Ига Свёнтек (Польша) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 6:0, 6:1

Отметим, что полька повесила 19-ю «баранку» в этом сезоне.

В следующем раунде Свёнтек сразится против Дарьи Севилл из Австралии, которая на старте обыграла Клерви Нгуну из США, получившую уайлд-кард от организаторов.

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Ига Свёнтек Ребекка Петерсон US Open 2023
Источник Sport.ua
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