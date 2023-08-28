Свёнтек за 58 минут обыграла первую соперницу на US Open 2023

Первая ракетка мира Ига Свёнтек успешно стартовала на Открытом чемпионате США.

В первом раунде действующая чемпионка турнира разобралась с Ребеккой Петерсон из Швеции (№86 WTA).

US Open. Первый круг

Ига Свёнтек (Польша) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 6:0, 6:1

Отметим, что полька повесила 19-ю «баранку» в этом сезоне.

В следующем раунде Свёнтек сразится против Дарьи Севилл из Австралии, которая на старте обыграла Клерви Нгуну из США, получившую уайлд-кард от организаторов.