Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Мертенс в двух первых матчах на US Open 2023 отыграла матчболы
WTA
30 августа 2023, 22:01 | Обновлено 30 августа 2023, 22:21
140
0

Мертенс в двух первых матчах на US Open 2023 отыграла матчболы

Элизе во втором раунде выбила американку Даниэль Коллинс

30 августа 2023, 22:01 | Обновлено 30 августа 2023, 22:21
140
0
Мертенс в двух первых матчах на US Open 2023 отыграла матчболы
Getty Images/Global Images Ukraine. Элизе Мертенс и Даниэль Коллинс

Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс вышла в третий круг Открытого чемпионата США.

В обоих матчах на US Open 2023 бельгийка отыграла матчболы.

В первом круге она ушла с трех матчболов в решающей партии против шведки Мириам Бьорклунд – 3:6, 6:3, 7:6(10-3).

Во втором круге Мертенс одолела Даниэль Коллинс из США – 3:6, 7:6(7), 6:1. Она отыграла два матчбола на тай-брейке.

В следующем раунде Мертенс встретится с шестой сеяной Кори Гофф.

По теме:
Седьмая ракетка мира снялась с парного разряда US Open из-за смерти бабушки
Калинина / Бегу – Костюк / Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коко Гофф уверенно обыграла 16-летнюю Андрееву на US Open
Даниэль Коллинс Элизе Мертенс US Open 2023
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Падение легенды. Винус потерпела самое разгромное поражение на US Open
Теннис | 30 августа 2023, 10:41 7
Падение легенды. Винус потерпела самое разгромное поражение на US Open
Падение легенды. Винус потерпела самое разгромное поражение на US Open

Уильямс-старшая в двух сетах уступила Грет Миннен

ВИДЕО. Огненный матч Димитрова и Молчана, суперкамбек Хуркача на US Open
Теннис | 30 августа 2023, 11:11 2
ВИДЕО. Огненный матч Димитрова и Молчана, суперкамбек Хуркача на US Open
ВИДЕО. Огненный матч Димитрова и Молчана, суперкамбек Хуркача на US Open

В ночь на 30 августа прошли два топовых поединка с пятью сетами

Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
Футбол | 30.08.2023, 16:33
Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open
Теннис | 30.08.2023, 09:24
ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open
ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open
У Металлиста 1925 проблемы. Клуб на грани исчезновения
Футбол | 30.08.2023, 14:41
У Металлиста 1925 проблемы. Клуб на грани исчезновения
У Металлиста 1925 проблемы. Клуб на грани исчезновения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Женская сборная Украины покидает чемпионат Европы
Женская сборная Украины покидает чемпионат Европы
28.08.2023, 23:40 9
Волейбол
Зинченко назвал самого недооцененного игрока АПЛ
Зинченко назвал самого недооцененного игрока АПЛ
30.08.2023, 06:34
Футбол
Удар ниже пояса. WBA вынесла вердикт по бою Усик – Дюбуа
Удар ниже пояса. WBA вынесла вердикт по бою Усик – Дюбуа
29.08.2023, 11:18 15
Бокс
Юрген Клопп установил рекорд АПЛ
Юрген Клопп установил рекорд АПЛ
28.08.2023, 23:31
Футбол
Йожеф САБО: «Если у Ярмоленко и Луческу конфликт, Суркис вмешается»
Йожеф САБО: «Если у Ярмоленко и Луческу конфликт, Суркис вмешается»
29.08.2023, 17:12 9
Футбол
Мария САККАРИ: «Это был каннабис»
Мария САККАРИ: «Это был каннабис»
29.08.2023, 01:35 4
Теннис
Решение по удару ниже пояса Усика, дубль Роналду, Мудрика не обменяли
Решение по удару ниже пояса Усика, дубль Роналду, Мудрика не обменяли
30.08.2023, 07:35
Футбол
Свитолина за час разобралась с Фридзам в первом круге US Open
Свитолина за час разобралась с Фридзам в первом круге US Open
29.08.2023, 23:00 36
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем