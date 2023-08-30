WTA30 августа 2023, 22:01 | Обновлено 30 августа 2023, 22:21
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Мертенс в двух первых матчах на US Open 2023 отыграла матчболы
Элизе во втором раунде выбила американку Даниэль Коллинс
30 августа 2023, 22:01 | Обновлено 30 августа 2023, 22:21
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Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс вышла в третий круг Открытого чемпионата США.
В обоих матчах на US Open 2023 бельгийка отыграла матчболы.
В первом круге она ушла с трех матчболов в решающей партии против шведки Мириам Бьорклунд – 3:6, 6:3, 7:6(10-3).
Во втором круге Мертенс одолела Даниэль Коллинс из США – 3:6, 7:6(7), 6:1. Она отыграла два матчбола на тай-брейке.
В следующем раунде Мертенс встретится с шестой сеяной Кори Гофф.
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