Коко Гофф уверенно обыграла 16-летнюю Андрееву на US Open
Американская теннисистка без проблем пробилась в третий раунд соревнований
Американская теннисистка Коко Гофф (№6 WTA) пробилась в третий раунд Открытого чемпионата США по теннису.
В поединке второго круга 19-летняя американка уверенно переиграла 16-летнюю Мирру Андрееву (№63 WTA).
US Open. Первый круг
Коко Гофф (США) – Мирра Андреева – 6:3, 6:2
Для Коко это была 13 победа в 14 последних матчах.
Отметим, что девушки в этом году играли в третьем раунде Ролан Гаррос, тогда американка выиграла в трех сетах.
Гофф, которая является одной из фавориток турнира, в следующем раунде сразится против Даниэль Коллинс или Элизы Мертенс.
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