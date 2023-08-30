Коко Гофф уверенно обыграла 16-летнюю Андрееву на US Open

Американская теннисистка Коко Гофф (№6 WTA) пробилась в третий раунд Открытого чемпионата США по теннису.

В поединке второго круга 19-летняя американка уверенно переиграла 16-летнюю Мирру Андрееву (№63 WTA).

US Open. Первый круг

Коко Гофф (США) – Мирра Андреева – 6:3, 6:2

Для Коко это была 13 победа в 14 последних матчах.

Отметим, что девушки в этом году играли в третьем раунде Ролан Гаррос, тогда американка выиграла в трех сетах.

Гофф, которая является одной из фавориток турнира, в следующем раунде сразится против Даниэль Коллинс или Элизы Мертенс.