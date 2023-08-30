Александр ДЕНИСОВ: «Вакула профукал доверие Буткевича»
Медиадиректор «Полесья» – о бывшем хавбеке команды
Директор «Полесья» по медиа, маркетингу и спонсорству Александр Денисов прокомментировал уход из клуба в аренду в «Черноморец» Владислава Вакулы:
«Вакула профукал самое главное – доверие президента. Президент ему поверил, что тот будет соблюдать дисциплину, дал ему шанс, сделал ему хорошие финансовые условия. Что касается условий тренировок, то и так все понятно.
Он этого не оправдал и очень разочаровал Буткевича. Поэтому он не будет играть за «Полесье».
Я представитель клуба, сплетни не буду распространять и рассказывать, где был зашквар. Говорю, как есть, говорю уже по факту, результат того, что он сделал».
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