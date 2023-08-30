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  4. Александр ДЕНИСОВ: «Вакула профукал доверие Буткевича»
Украина. Премьер лига
30 августа 2023, 21:43 |
299
1

Александр ДЕНИСОВ: «Вакула профукал доверие Буткевича»

Медиадиректор «Полесья» – о бывшем хавбеке команды

30 августа 2023, 21:43 |
299
1
Александр ДЕНИСОВ: «Вакула профукал доверие Буткевича»
ФК Полесье Житомир. Александр Денисов

Директор «Полесья» по медиа, маркетингу и спонсорству Александр Денисов прокомментировал уход из клуба в аренду в «Черноморец» Владислава Вакулы:

«Вакула профукал самое главное – доверие президента. Президент ему поверил, что тот будет соблюдать дисциплину, дал ему шанс, сделал ему хорошие финансовые условия. Что касается условий тренировок, то и так все понятно.

Он этого не оправдал и очень разочаровал Буткевича. Поэтому он не будет играть за «Полесье».

Я представитель клуба, сплетни не буду распространять и рассказывать, где был зашквар. Говорю, как есть, говорю уже по факту, результат того, что он сделал».

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Александр Денисов Полесье Житомир Владислав Вакула Геннадий Буткевич Черноморец Одесса
Источник Sportarena
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Jaime_Lannister
Та він профукав, де тільки не грав. 
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