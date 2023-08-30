Алексей ХОБЛЕНКО: «ЛНЗ? Никуда ещё не перехожу»
Опытный нападающий не входит в планы тренерского штаба «Кривбасса»
29-летний форвард Алексей Хобленко летом вернулся в «Кривбасс» после аренды в «Карпатах», однако в заявку криворожского клуба на новый сезон не был включен.
Корреспондент Sport.ua связался с футболистом и спросил, насколько велики его шансы на переход в другой клуб до закрытия летнего трансферного окна. В частности, появилась информация о том, что нападающий может продолжить карьеру в черкасском ЛНЗ.
«ЛНЗ? Никуда ещё не перехожу. Все возможно. Где продолжу карьеру? Не знаю. Посмотрим, все возможно. Варианты есть. А как будет, там уже я не знаю. Завтра все должно решиться», – сказал Хобленко.
В Украине нападающий поиграл за «Динамо-2», «Полтаву», «Говерлу», «Черноморец» и «Днепр-1». Также на его счету выступления в чемпионатах Польши, Беларуси, Норвегии и Эстонии.
Контракт Хобленко с «Кривбассом» рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 300 тысяч евро.
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