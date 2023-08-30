Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Алексей Хобленко переходит в ЛНЗ
Украина. Премьер лига
30 августа 2023, 16:08 |
819
1

Источник: Алексей Хобленко переходит в ЛНЗ

Черкасский клуб возьмет форварда «Кривбасса» в полугодовую аренду

30 августа 2023, 16:08 |
819
1
Источник: Алексей Хобленко переходит в ЛНЗ
ФК Кривбасс. Алексей Хобленко

Украинский нападающий «Кривбасса» Алексей Хобленко перейдет в «ЛНЗ», сообщает издание ТаТоТаке.

Черкасский клуб арендует 29-летнего центрфорварда на полгода. Финансовые условия сделки не сообщаются.

Прошлое полугодие экс-нападающий «Черноморца» и «Днепра-1» провел во львовских «Карпатах», тоже на правах аренды. На его счету 7 матчей за клуб, 1 гол и 1 ассист.

В «Кривбассе» статистика Алексея намного лучше: 28 игр, 12 забитых мячей и 8 результативных передач. Криворожский клуб приобрел его в январе 2022 года, выплатив «Днепру-1» 300 тысяч евро.

По теме:
Романо: Матеус Нунес – игрок Манчестер Сити
ОФИЦИАЛЬНО. Лидс арендовал игрока Тоттенхэма
ОФИЦИАЛЬНО. Олег Дулуб – главный тренер ЛНЗ
Алексей Хобленко ЛНЗ Черкассы Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ аренда игрока ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Если у Ярмоленко и Луческу конфликт, Суркис вмешается»
Футбол | 29 августа 2023, 17:12 9
Йожеф САБО: «Если у Ярмоленко и Луческу конфликт, Суркис вмешается»
Йожеф САБО: «Если у Ярмоленко и Луческу конфликт, Суркис вмешается»

Бывший тренер киевского «Динамо» высказал свое мнение о ситуации с Ярмоленко

Зинченко назвал самого недооцененного игрока АПЛ
Футбол | 30 августа 2023, 06:34 0
Зинченко назвал самого недооцененного игрока АПЛ
Зинченко назвал самого недооцененного игрока АПЛ

Украинец выделил партнера по лондонскому «Арсеналу»

Сбили почти все. Силы ПВО отразили крупную атаку российских террористов
Война | 30.08.2023, 12:25
Сбили почти все. Силы ПВО отразили крупную атаку российских террористов
Сбили почти все. Силы ПВО отразили крупную атаку российских террористов
Будет заявление. Металлист 1925 готов объявить о прекращении выступлений
Футбол | 30.08.2023, 15:49
Будет заявление. Металлист 1925 готов объявить о прекращении выступлений
Будет заявление. Металлист 1925 готов объявить о прекращении выступлений
Свитолина за час разобралась с Фридзам в первом круге US Open
Теннис | 29.08.2023, 23:00
Свитолина за час разобралась с Фридзам в первом круге US Open
Свитолина за час разобралась с Фридзам в первом круге US Open
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DidOk
Хобленко, давай хоч в ЛНЗ 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Замена Лунину? Реал подпишет еще одного украинского вратаря
Замена Лунину? Реал подпишет еще одного украинского вратаря
30.08.2023, 15:14
Футбол
Лалатович в Заре: спасибо, что не навредил
Лалатович в Заре: спасибо, что не навредил
29.08.2023, 08:00 15
Футбол
Женская сборная Украины покидает чемпионат Европы
Женская сборная Украины покидает чемпионат Европы
28.08.2023, 23:40 9
Волейбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на первое место, у Руха – игра в запасе
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на первое место, у Руха – игра в запасе
29.08.2023, 06:35 12
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open
Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open
30.08.2023, 06:15
Теннис
Что с дисциплиной, Патрик?
Что с дисциплиной, Патрик?
30.08.2023, 08:24 7
Футбол
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
30.08.2023, 00:11
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем