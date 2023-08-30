Источник: Алексей Хобленко переходит в ЛНЗ
Черкасский клуб возьмет форварда «Кривбасса» в полугодовую аренду
Украинский нападающий «Кривбасса» Алексей Хобленко перейдет в «ЛНЗ», сообщает издание ТаТоТаке.
Черкасский клуб арендует 29-летнего центрфорварда на полгода. Финансовые условия сделки не сообщаются.
Прошлое полугодие экс-нападающий «Черноморца» и «Днепра-1» провел во львовских «Карпатах», тоже на правах аренды. На его счету 7 матчей за клуб, 1 гол и 1 ассист.
В «Кривбассе» статистика Алексея намного лучше: 28 игр, 12 забитых мячей и 8 результативных передач. Криворожский клуб приобрел его в январе 2022 года, выплатив «Днепру-1» 300 тысяч евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший тренер киевского «Динамо» высказал свое мнение о ситуации с Ярмоленко
Украинец выделил партнера по лондонскому «Арсеналу»