Источник: Алексей Хобленко переходит в ЛНЗ

Украинский нападающий «Кривбасса» Алексей Хобленко перейдет в «ЛНЗ», сообщает издание ТаТоТаке.

Черкасский клуб арендует 29-летнего центрфорварда на полгода. Финансовые условия сделки не сообщаются.

Прошлое полугодие экс-нападающий «Черноморца» и «Днепра-1» провел во львовских «Карпатах», тоже на правах аренды. На его счету 7 матчей за клуб, 1 гол и 1 ассист.

В «Кривбассе» статистика Алексея намного лучше: 28 игр, 12 забитых мячей и 8 результативных передач. Криворожский клуб приобрел его в январе 2022 года, выплатив «Днепру-1» 300 тысяч евро.