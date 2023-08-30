Пресс-конференция Городова накануне игры со Спартаком. Смотреть онлайн LIVE
30 августа в 19:30 наставник СК «Днепр-1» расскажет о предстоящем матче ЛК
30 августа в 19:30 и.о. главного тренера СК «Днепр-1» Валерий Городов проводит пресс-конференцию.
Медиамероприятие проводится в Кошице (Словакия) накануне поединка команды в еврокубках.
Во втором матче 4-го квалификационного раунда Лиги конференций встретятся «Днепр-1» и «Спартак» Трнава (31 августа).
Первая игра в Трнаве завершилась мирным результатом (1:1), но у днепрян было два удаления.
Пресс-конференция Городова и игрока Днепра-1. Начало – 30 августа в 19:30
Пресс-конференция коуча и игрока Спартака Трнавы. Начало – 30 августа в 18:30
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