Пресс-конференция Городова накануне игры со Спартаком. Смотреть онлайн LIVE

30 августа в 19:30 и.о. главного тренера СК «Днепр-1» Валерий Городов проводит пресс-конференцию.

Медиамероприятие проводится в Кошице (Словакия) накануне поединка команды в еврокубках.

Во втором матче 4-го квалификационного раунда Лиги конференций встретятся «Днепр-1» и «Спартак» Трнава (31 августа).

Первая игра в Трнаве завершилась мирным результатом (1:1), но у днепрян было два удаления.

Пресс-конференция Городова и игрока Днепра-1. Начало – 30 августа в 19:30

Пресс-конференция коуча и игрока Спартака Трнавы. Начало – 30 августа в 18:30