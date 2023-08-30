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Лига конференций
30 августа 2023, 19:30 | Обновлено 30 августа 2023, 20:16
567
0

Пресс-конференция Городова накануне игры со Спартаком. Смотреть онлайн LIVE

30 августа в 19:30 наставник СК «Днепр-1» расскажет о предстоящем матче ЛК

30 августа 2023, 19:30 | Обновлено 30 августа 2023, 20:16
567
0
Пресс-конференция Городова накануне игры со Спартаком. Смотреть онлайн LIVE
СК Днепр-1. Валерий Городов

30 августа в 19:30 и.о. главного тренера СК «Днепр-1» Валерий Городов проводит пресс-конференцию.

Медиамероприятие проводится в Кошице (Словакия) накануне поединка команды в еврокубках.

Во втором матче 4-го квалификационного раунда Лиги конференций встретятся «Днепр-1» и «Спартак» Трнава (31 августа).

Первая игра в Трнаве завершилась мирным результатом (1:1), но у днепрян было два удаления.

Пресс-конференция Городова и игрока Днепра-1. Начало – 30 августа в 19:30

Пресс-конференция коуча и игрока Спартака Трнавы. Начало – 30 августа в 18:30

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пресс-конференция Днепр-1 Лига конференций Спартак Трнава Днепр-1 - Спартак Трнава Валерий Городов
Источник Sport.ua
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