Трансфер Канселу в Барселону на грани срыва

Трансфер Жоау Канселу из «Манчестер Сити» в «Барселону» находится на грани срыва. Об этом сообщают британские СМИ.

Дело в том, что у «Барселоны» нет денег на оплату аренду Канселу. У клуба возникли проблемы с немецким инвестиционным фондом Libero Football Finance.

В «Барселоне» утверждают, что немецкая сторона задерживает платеж, а представители Libero Football Finance заявляют, что «Барселона» запросила изменения в условиях сделки.

Напомним, «Барселона» собиралась арендовать Канселу у «Манчестер Сити» с правом выкупа. Сейчас сделка поставлена на паузу.