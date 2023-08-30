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  4. Трансфер Канселу в Барселону на грани срыва
Испания
30 августа 2023, 18:47 |
175
0

Трансфер Канселу в Барселону на грани срыва

У каталонцев нет денег

30 августа 2023, 18:47 |
175
0
Трансфер Канселу в Барселону на грани срыва
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Канселу

Трансфер Жоау Канселу из «Манчестер Сити» в «Барселону» находится на грани срыва. Об этом сообщают британские СМИ.

Дело в том, что у «Барселоны» нет денег на оплату аренду Канселу. У клуба возникли проблемы с немецким инвестиционным фондом Libero Football Finance.

В «Барселоне» утверждают, что немецкая сторона задерживает платеж, а представители Libero Football Finance заявляют, что «Барселона» запросила изменения в условиях сделки.

Напомним, «Барселона» собиралась арендовать Канселу у «Манчестер Сити» с правом выкупа. Сейчас сделка поставлена на паузу.

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Жоау Канселу Барселона Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги аренда игрока
Источник The Athletic
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