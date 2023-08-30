Калинина / Бегу – Костюк / Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 августа украинские теннисистки Ангелина Калинина и Марта Костюк начнут выступления на Открытом чемпионате США в парном разряде.

В первом раунде Калинина в дуэте с Ириной-Камелией Бегу сразится против Костюк в тандеме с Еленой-Габриэлой Русе. Встреча состоится 2-м запуском на корте №8 после матча Хаасе / Мектич – Чачич / Корня. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы встречи Ирина Хромачева / Дарья Севилл – Фиона Кроули / Карсон Тангилиг.

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