Калинина / Бегу – Костюк / Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча парного разряда US Open
30 августа украинские теннисистки Ангелина Калинина и Марта Костюк начнут выступления на Открытом чемпионате США в парном разряде.
В первом раунде Калинина в дуэте с Ириной-Камелией Бегу сразится против Костюк в тандеме с Еленой-Габриэлой Русе. Встреча состоится 2-м запуском на корте №8 после матча Хаасе / Мектич – Чачич / Корня. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы встречи Ирина Хромачева / Дарья Севилл – Фиона Кроули / Карсон Тангилиг.
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