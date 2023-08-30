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US Open
30 августа 2023, 18:32 | Обновлено 30 августа 2023, 18:33
339
0

Калинина / Бегу – Костюк / Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча парного разряда US Open

30 августа 2023, 18:32 | Обновлено 30 августа 2023, 18:33
339
0
Калинина / Бегу – Костюк / Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

30 августа украинские теннисистки Ангелина Калинина и Марта Костюк начнут выступления на Открытом чемпионате США в парном разряде.

В первом раунде Калинина в дуэте с Ириной-Камелией Бегу сразится против Костюк в тандеме с Еленой-Габриэлой Русе. Встреча состоится 2-м запуском на корте №8 после матча Хаасе / Мектич – Чачич / Корня. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы встречи Ирина Хромачева / Дарья Севилл – Фиона Кроули / Карсон Тангилиг.

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смотреть онлайн US Open 2023 Ангелина Калинина Ирина-Камелия Бегу Марта Костюк Елена-Габриэла Русе
Источник Sport.ua
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