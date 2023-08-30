Игрок Металлиста 1925 прокомментировал прекращение финансирования клуба

Хавбек «Металлиста 1925» Ярослав Мартынюк эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал сложившуюся ситуацию после сообщения о прекращении финансирования харьковской команды главным инвестором:

«Пока сказать особо нечего. Провели тренировку, готовясь к календарному матчу с «Руху», затем появились неприятные новости от наших спонсоров. Поэтому не стоит форсировать события, нужно дождаться официального заявления футбольного клуба о том, продолжит ли «Металлист 1925» выступления в УПЛ, а уже потом оценивать сложившуюся ситуацию и прогнозировать, что будет дальше».

Сегодня, 30 августа, компания АES Group, генеральный инвестор «Металлиста 1925», прекратила финансирование клуба. В заявлении компании сообщается, что на такой шаг заставили пойти проблемы с активами, серьезно пострадавшими от военной агрессии и ракетных ударов со стороны рф.

Также руководители АES Group заявили, что готовы к любым предложениям, от временного сотрудничества до бесплатной передачи корпоративных прав на клуб.