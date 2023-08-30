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Украина. Премьер лига
30 августа 2023, 17:03 |
226
0

Сергей ПАЛКИН: «В Украине у нас нулевые доходы. Выход – продажа игроков»

Генеральный директор «Шахтера» рассказал о сложной ситуации с финансами

30 августа 2023, 17:03 |
226
0
Сергей ПАЛКИН: «В Украине у нас нулевые доходы. Выход – продажа игроков»
ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в интервью The Athletic рассказал о сложной ситуации с финансами для украинских клубов, которые почти лишены доходов внутри Украины и могут зарабатывать лишь в еврокубках и на продаже футболистов.

«Честно говоря, для украинского футбола она катастрофическая. Болельщиков не пускают на стадионы, поэтому игры проходят за закрытыми дверями. У нас практически нулевые доходы внутри Украины: спонсорская помощь, доходы от матчей, продажа билетов и телевизионных прав.

Единственный выход – продавать наших (украинских) игроков за границу (потому что ФИФА ввела постановление, согласно которому иностранные игроки могут в одностороннем порядке приостанавливать свои контракты на время войны и переходить в клубы за пределами Украины без трансферной выплаты).

ФИФА украла у нас возможность продавать некоторых игроков, и все. Три-четыре украинских клуба участвуют в еврокубках и могут получать бонусы от участия в еврокубках.

И за счет этих бонусов они могут жить и более-менее выживать. Но если мы говорим об остальных 12 клубах УПЛ, то ситуация катастрофическая. И мы с этой проблемой боремся в одиночку», – сказал Палкин.

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Источник Sport.ua
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