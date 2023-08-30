В четверг, 31 августа «Днепр-1» в формально домашнем ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций в словацком Кошице примет «Спартак» из Трнавы.

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Неделю назад обезглавленный «Днепр-1» добился очень неплохо результата в выездном матче, сыграв вничью 1:1. Практически весь матч, с пятой минуты, вице-чемпионы Украины играли в меньшинстве – удаление заработал Эдуард Сарапий. А заканчивал украинский клуб вообще вдевятером – на 89-й минуте к Сарапию в раздевалке досрочно присоединился Игорь Когут. Уик-энд между двумя матчами со «Спартаком» для «Днепра-1» получился свободным – поединок пятого тура УПЛ против львовского «Руха» был перенесен.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Униан», а также на ютуб-канале FootballHub. Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.

Днепр-1 – Спартак Трнава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция