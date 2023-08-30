Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 – Спартак Трнава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига конференций
Днепр-1
31.08.2023 21:00 2-й матч. Результат первого матча 1:1 - : -
Спартак Трнава
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
30 августа 2023, 15:31 |
342
0

Днепр-1 – Спартак Трнава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вице-чемпионы Украины борются за еврокубковую осень

30 августа 2023, 15:31 |
342
0
Днепр-1 – Спартак Трнава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

В четверг, 31 августа «Днепр-1» в формально домашнем ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций в словацком Кошице примет «Спартак» из Трнавы.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Неделю назад обезглавленный «Днепр-1» добился очень неплохо результата в выездном матче, сыграв вничью 1:1. Практически весь матч, с пятой минуты, вице-чемпионы Украины играли в меньшинстве – удаление заработал Эдуард Сарапий. А заканчивал украинский клуб вообще вдевятером – на 89-й минуте к Сарапию в раздевалке досрочно присоединился Игорь Когут. Уик-энд между двумя матчами со «Спартаком» для «Днепра-1» получился свободным – поединок пятого тура УПЛ против львовского «Руха» был перенесен.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Униан», а также на ютуб-канале FootballHub. Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.

Днепр-1 – Спартак Трнава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Днепр-1 – Спартак Трнава
Днепр-1 – Спартак Трнава. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Днепр-1 Днепр-1 - Спартак Трнава Спартак Трнава Лига конференций смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Черно-белый Стамбул: кто поддерживает Бешикташ
Футбол | 30 августа 2023, 11:00 1
Черно-белый Стамбул: кто поддерживает Бешикташ
Черно-белый Стамбул: кто поддерживает Бешикташ

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о ярых поклонниках турецкого гранда

Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 30 августа 2023, 00:11 0
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу

В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина

Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open
Теннис | 30.08.2023, 06:15
Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open
Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open
Челси проявляет интерес к ряду полузащитников
Футбол | 30.08.2023, 10:37
Челси проявляет интерес к ряду полузащитников
Челси проявляет интерес к ряду полузащитников
Решение по удару ниже пояса Усика, дубль Роналду, Мудрика не обменяли
Футбол | 30.08.2023, 07:35
Решение по удару ниже пояса Усика, дубль Роналду, Мудрика не обменяли
Решение по удару ниже пояса Усика, дубль Роналду, Мудрика не обменяли
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дерек ЧИСОРА о бое Усик – Дюбуа: «Темнокожему не отдадут победу»
Дерек ЧИСОРА о бое Усик – Дюбуа: «Темнокожему не отдадут победу»
28.08.2023, 15:37 25
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на первое место, у Руха – игра в запасе
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на первое место, у Руха – игра в запасе
29.08.2023, 06:35 12
Футбол
Мария САККАРИ: «Это был каннабис»
Мария САККАРИ: «Это был каннабис»
29.08.2023, 01:35 2
Теннис
Йожеф САБО: «Если у Ярмоленко и Луческу конфликт, Суркис вмешается»
Йожеф САБО: «Если у Ярмоленко и Луческу конфликт, Суркис вмешается»
29.08.2023, 17:12 9
Футбол
Шесть лучших трансферов свободных агентов в АПЛ нынешним летом
Шесть лучших трансферов свободных агентов в АПЛ нынешним летом
28.08.2023, 14:36 1
Футбол
Женская сборная Украины покидает чемпионат Европы
Женская сборная Украины покидает чемпионат Европы
28.08.2023, 23:40 9
Волейбол
Удар ниже пояса. WBA вынесла вердикт по бою Усик – Дюбуа
Удар ниже пояса. WBA вынесла вердикт по бою Усик – Дюбуа
29.08.2023, 11:18 15
Бокс
Победа Шахтера, самоустранение Лалатовича, разгром от Полесья
Победа Шахтера, самоустранение Лалатовича, разгром от Полесья
29.08.2023, 11:07 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем