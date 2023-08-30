Переход вратаря Металлиста в Карпаты сорвался

Трансфер 22-летнего украинского вратаря харьковского Владислава Рыбака «Металиста» в львовские «Карпаты» сорвался.

На прошлой неделе главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич в комментарии нашему сайту сообщил о достигнутой с «Металистом» договоренности по поводу перехода голкипера. Контракт футболиста с харьковским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года, поэтому речь шла об аренде с правом выкупа. Но что-то пошло не так.

Как стало известно Sport.ua, вратарь уже покинул расположение львовской команды и в ближайшее время вернется в тренировочный лагерь желто-синих. Впрочем, пока трансферное окно открыто, остаются варианты: останется Рыбак в «Металисте» или перейдет в другой клуб.

В нынешнем сезоне Первой лиги голкипер провел 5 матчей (1 — «на ноль») и пропустил 8 мячей.

После пяти туров чемпионата «Металист» с 4 очками занимает 9-е место в группе А. В субботу, 2 сентября, команда Андрея Анищенко сыграет на выезде с «Буковиной». Начало — в 14:30.