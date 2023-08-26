Мирон МАРКЕВИЧ: «Хотим усилиться форвардом-легионером»
Про трансферные перспективы Карпат
Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua рассказал о селекционной работе львовского клуба перед закрытием трансферного «окна»:
- Достигнута договоренность об аренде 22-летнего вратаря Владислава Рыбака из «Металлиста» с правом выкупа. Мы за ним в последнее время внимательно следили и думаю, что он оправдает наши надежды.
Что же касается находившегося на пересмотре бразильца, то решили отказаться от его услуг. Через юный возраст он нам не поможет, а нам нужны исполнители, которые приносили бы пользу сегодня.
Однако в «Карпатах» прилагают усилия, чтобы к закрытию трансферного «окна» подписать еще одного легионера в линию атаки. Хотя здесь трудно что-то спрогнозировать. Вот хотя бы, как говорится, самый свежий пример: уже был выкуплен билет для новичка, планировали его встречать, но буквально в последний момент возникли препятствия и до подписания контракта дело не дошло. А этот игрок нам был очень нужен. И все же, надеюсь, что в ближайшие дни мы сумеем усилиться забивным нападающим.
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