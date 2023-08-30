Клуб второго шанса: как Галатасарай помогает возродить карьеру

Одним из главных героев летнего трансферного окна стала Саудовская Аравия. Местные клубы пачками подписывают известных игроков, которые успели заявить о себе в Европе. Однако на фоне этой шумихи можно потерять из виду несколько хороших клубов, например, Галатасарай.

Турецкий клуб собрал хорошую команду, у которой заметен большой потенциал. Примечательно, что многие игроки в составе "львов" были списаны европейскими клубами по той или иной причине, но в Суперлиге они снова получают возможности. Такое сотрудничество получилось взаимовыгодным. Далее рассмотрим подробнее тех, кто получил и использовал второй шанс в Галатасарае.

Анхелиньо

Будучи игроком Манчестер Сити, Анхелиньо получал не так много возможностей. Но даже в те редкие моменты было заметно, что у парня большой потенциал. Время показало, что это действительно так. Испанец успел поиграть в разных клубах, лигах и странах, и везде показывал хорошую результативность как для флангового защитника. Главная проблема Анхелиньо заключается в отсутствии постоянства.

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Зимой 2020 года футболист перешел в РБ Лейпциг, где, казалось, нашел себе пристанище на долгое время. Но через 2 года он ушел в Хоффенхайм на правах аренды, а теперь – в Галатасарай. В 26 лет Анхелиньо сменил много клубов, но, возможно, в Турции он задержится. У "львов" есть опция выкупа игрока, а тренер Окан Бурук ему доверяет. Испанцу пора уже обрести стабильность – как в игре, так и в жизни.

Лукас Торрейра

Переход Торрейры на топ-уровень получился длительным и тернистым. Летом 2018 года Лукас перешел в Арсенал из Сампдории за 29 млн евро. На игрока возлагали большие надежды, но он продержался в лондонском клубе только 2 года. Далее были аренды в Атлетико и Фиорентину. В Мадриде все было плохо в плане адаптации и игрового времени. Во Флоренции уругвайцу понравилось больше, но "фиалки" не смогли его выкупить.

Летом 2022 года Галатасарай рискнул и подписал Торрейру, причем полноценным трансфером, а не арендой. Сумма сделки составила 6 млн евро. В Стамбуле Лукас стал игроком стартового состава. В прошлом сезоне Суперлиги 27-летний хавбек сыграл 31 матч, и только 3 раза выходил на поле со скамейки запасных. Похоже на то, что скитания уругвайца по Европе закончились. Наконец он нашел клуб, который поверил в него и дал ему полноценный контракт.

Хаким Зиеш

Зиеш – самый свежий трансфер Галатасарая. "Львы" подписали игрока из "Челси" всего несколько дней назад. "Синие" настолько сильно хотели избавиться от футболиста, что ничего не потребовали от турецкого клуба, заключая арендное соглашение. Более того, Галатасарай даже сможет бесплатно оставить марокканца у себя на постоянной основе, если захочет подписать с ним полноценное соглашение. Такие условия – подарок для турецкого клуба.

Getty Images/Global Images Ukraine

Зиеш провел хороший период в Аяксе, где показал, что может быть топ-игроком. В итоге, Челси выкупил футболиста летом 2020 года. Сумма сделки составила 40 млн евро. Однако марокканец провел не очень успешные 3 года в Лондоне – как в плане игрового времени, так и по результативности. Зимой сорвался его переход в ПСЖ, летом – в Аль-Наср. Так 28-летний вингер оказался в Галатасарае. Сама судьба подталкивает Хакима к перезапуску карьеры в турецкой лиге.

Вильфрид Заа

В последние несколько лет Заа постоянно связывали с топ-клубами, но он всегда оставался в Кристал Пэлас. То обстоятельства мешали трансферу, то руководство, то сам игрок продлевал контракт. Футболист, который забивал более 10-ти мячей за сезон в АПЛ и много ассистировал, не мог быть вне поля зрения топ-клубов. Но в Англии Заа так и остался вечно перспективным. Дальше Кристал Пэлас ему не удалось продвинуться, если не считать четырех матчей в составе МЮ.

Сейчас Вильфриду уже 30 лет. Топ-клуб его так и не позвал, но появилась хорошая альтернатива – Галатасарай. Как и Зиеш, Заа сможет доказать, что действительно является топ-игроком, пусть уже и в другой лиге. Ивуариец перешел в турецкий клуб нынешним летом на правах свободного агента, хотя казалось, что он никогда не покинет Кристал Пэлас. Пока футболист играет не так много, как на "Селхерст Парк", но все зависит от него. Время и ресурсы у Вильфрида имеются.

Мауро Икарди

Для Икарди переход в Галатасарай стал глотком свежего воздуха. Долгое время Мауро выступал в составе Интера и много забивал, но все равно не устроил Антонио Конте. В 2019-м году он отправился в ПСЖ на правах аренды, где забил 12 мячей в Лиге 1. Парижан это устроило, и они выкупили форварда за 50 млн евро. Однако следующие 2 года в Париже были не очень удачными для футболиста – игровое время сокращалось так же, как и показатели результативности.

Прошлым летом Икарди перешел в Галатасарай, где без преувеличения зажег. Мауро сыграл 24 матча в Суперлиге и забил 22 гола, сразу став лучшим бомбардиром команды. Конечно, "львы" не могли упустить такого игрока, тем более, что он сам хотел остаться. Нынешним летом турецкий клуб выкупил 30-летнего нападающего у ПСЖ за 10 млн евро. Сделкой остались довольны все, особенно Икарди, который снова может делать то, что у него хорошо получалось в Италии.

Николо Дзаньоло

Зимой Дзаньоло разругался с Ромой. Римляне не спешили предлагать игроку новый контракт, что его не устраивало. Ситуация дошла до такой стадии, что Николо нужно было сразу менять клуб, поскольку в Роме он не играл бы. Трансферное окно в большинстве стран к тому моменту было закрыто, но не в Турции. Так и появился вариант с Галатасараем. Турецкий клуб выкупил игрока у "волков" за 15 млн евро, что в сложившейся ситуации можно было считать удачной сделкой.

Getty Images/Global Images Ukraine

Дзаньоло времени в Стамбуле не терял. Адаптация в новом клубе прошла максимально быстро. За полсезона 24-летний хавбек сыграл 10 матчей в Суперлиге и забил 5 голов. Стороны подписали долгосрочный контракт, но нынешним летом футболист перешел в Астон Виллу на правах аренды с опцией выкупа. Итальянцу понадобилось всего полсезона для того, чтобы показать свой уровень и уйти в крепкую команду АПЛ. Вот так и нужно использовать шансы.

Текст: meta.ua/sport