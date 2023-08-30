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  4. С чемпионата не снимаются: клуб Второй лиги вернулся к тренировкам
Украина. Вторая лига
30 августа 2023, 12:10 |
381
0

С чемпионата не снимаются: клуб Второй лиги вернулся к тренировкам

«Васт» возобновил тренировки, о возможном снятии с чемпионата в клубе не говорят

30 августа 2023, 12:10 |
381
0
С чемпионата не снимаются: клуб Второй лиги вернулся к тренировкам

Николаевцы готовы играть дальше. Как стало известно Sport.ua, во вторник «Васт» провел первую тренировку после скандального невыезда на матч на «Скалой 1911».

Занятие прошло на Центральном городском стадионе Николаева. Традиционно участие в нем приняли не все игроки, значащиеся в заявке клуба на сезон.

Не секрет, что у клуба еще с прошлого сезона накопились задолженности перед футболистами. Кто-то уже разорвал контракты и отбыл восвояси, а у защитника Сергея Змиевского и полузащитника Олега Крамаренко трудовые соглашения истекают как раз сегодня.

При всем при этом в николаевском клубе уверяют: вариант со снятием с чемпионата не рассматривают, а «внутренние вопросы и недостатки, которые могли бы дестабилизировать ситуацию, решены».

В первых трех матчах чемпионата «Васт» потерпел три поражения с общим счетом 1:19 и уверенно замыкает турнирную таблицу Второй лиги. В минувшие выходные николаевцы не выехали на игру со «Скалой 1911», судьбу этого поединка решит КДК.

В воскресенье, 3 сентября, в рамках 5-го тура Второй лиги команда Артема Чорния должна принять «Карпаты-2».

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Источник Sport.ua
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