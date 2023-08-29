Судьбу поединка Скала 1911 – ВАСТ решит КДК

Поединок 4 тура «Скала 1911» – «ВАСТ» не состоялся из-за того, что гости не приехали в Стрый.

Президент ПФЛ Украины Александр Каденко в комментарии Sport.ua рассказал, что помешало николаевцам сыграть со «Скалой 1911»:

«Руководство ФК «ВАСТ» заранее сообщило ПФЛ, что из-за кишечной инфекции большой группы игроков николаевцы не смогут принять участие в матче. Мы эту информацию приняли во внимание и поединок в Стрые был отменен.

Все необходимые документы были переданы в КДК, члены которой на своем заседании 31 августа должны решить действительно ли из-за вспышки инфекции николаевцы не сумели выехать в Стрый и тогда будет определена новая дата противостояния или были какие-то другие обстоятельства неявки и тогда «ВАСТу» грозит техническое поражение».