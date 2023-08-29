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Украина. Вторая лига
29 августа 2023, 18:18 | Обновлено 29 августа 2023, 18:27
163
0

Судьбу поединка Скала 1911 – ВАСТ решит КДК

Соперничество во второлиговом первенстве Украины только набрало разгон, а уже есть одна неявка

29 августа 2023, 18:18 | Обновлено 29 августа 2023, 18:27
163
0
Судьбу поединка Скала 1911 – ВАСТ решит КДК

Поединок 4 тура «Скала 1911» – «ВАСТ» не состоялся из-за того, что гости не приехали в Стрый.

Президент ПФЛ Украины Александр Каденко в комментарии Sport.ua рассказал, что помешало николаевцам сыграть со «Скалой 1911»:

«Руководство ФК «ВАСТ» заранее сообщило ПФЛ, что из-за кишечной инфекции большой группы игроков николаевцы не смогут принять участие в матче. Мы эту информацию приняли во внимание и поединок в Стрые был отменен.

Все необходимые документы были переданы в КДК, члены которой на своем заседании 31 августа должны решить действительно ли из-за вспышки инфекции николаевцы не сумели выехать в Стрый и тогда будет определена новая дата противостояния или были какие-то другие обстоятельства неявки и тогда «ВАСТу» грозит техническое поражение».

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Вторая лига Украины КДК УАФ инсайд Скала Стрый Васт Николаев
Источник Sport.ua
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