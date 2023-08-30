Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Иногда у нас недостаточно игроков атаки»

35-летний звездный нападающий Роберт Левандовски высказался об игре «Барселоны» в атаке.

«Мы – «Барса», от нас ждут не только побед, но и хорошего атакующего футбола. В последнее время все было не так, как должно быть, поэтому мы изо всех сил старались создавать больше моментов в матчах... Когда выходят Ферран или Фати – два атакующих игрока, – мы создаем больше. Иногда мы не играем с достаточным количеством атакующих игроков, у меня нет поддержки, и поэтому я ищу лучшее решение для команды.

Думаю, благодаря своему опыту и тому, что я знаю свое тело, я нахожу лучшее решение не только для себя, но и для команды. Я понимаю, что иногда, если я оказываюсь между двумя центральными защитниками, им становится легче. Во многих матчах у меня не так много шансов забить. В последних двух матчах у меня было не так много моментов, поскольку я не так часто получал мяч, поэтому иногда мне приходилось создавать их самому.

Мне нужно поддерживать свой уровень, вернуться в нужное русло. Я буду становиться лучше с каждой игрой. Каждый сезон индивидуален, и этот сезон очень длинный. У нас будет еще много игр, и я думаю, что важно не как ты начинаешь, а как заканчиваешь», – сказал нападающий «Барселоны».