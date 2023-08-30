В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы луганская «Заря» повторно встретится со «Славией» из Праги.

Второй матч команд состоится в Люблине (Польша) в четверг, 24 августа, на стадионе «Люблин Арена». Начало поединка – в 20:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале УНИАН и на ютуб-канале FootballHub.

Напомним, в первой игре команд, которая состоялась в Праге, со счетом 2:0 победила «Славия».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Славия» Прага.