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Лига Европы
30 августа 2023, 07:12 | Обновлено 30 августа 2023, 07:14
628
0

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Заря – Славия Прага

Вторая встреча команд состоится 31 августа, начало – в 20:00 по Киеву

30 августа 2023, 07:12 | Обновлено 30 августа 2023, 07:14
628
0
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Заря – Славия Прага
ФК Славия Прага

В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы луганская «Заря» повторно встретится со «Славией» из Праги.

Второй матч команд состоится в Люблине (Польша) в четверг, 24 августа, на стадионе «Люблин Арена». Начало поединка – в 20:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале УНИАН и на ютуб-канале FootballHub.

Напомним, в первой игре команд, которая состоялась в Праге, со счетом 2:0 победила «Славия».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Славия» Прага.

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Источник Sport.ua
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