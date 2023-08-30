Лига Европы30 августа 2023, 07:12 | Обновлено 30 августа 2023, 07:14
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Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Заря – Славия Прага
Вторая встреча команд состоится 31 августа, начало – в 20:00 по Киеву
30 августа 2023, 07:12 | Обновлено 30 августа 2023, 07:14
628
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В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы луганская «Заря» повторно встретится со «Славией» из Праги.
Второй матч команд состоится в Люблине (Польша) в четверг, 24 августа, на стадионе «Люблин Арена». Начало поединка – в 20:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале УНИАН и на ютуб-канале FootballHub.
Напомним, в первой игре команд, которая состоялась в Праге, со счетом 2:0 победила «Славия».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Славия» Прага.
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