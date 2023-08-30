Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№26 WTA) стартовала на Открытом чемпионате США с победы над Анной-Леной Фридзам из Германии (№90 WTA) – 6:3, 6:1.

Элина, напомним, провела десятый матч первого раунда на американском мейджоре и в восьмой раз прошла дальше. Ее лучшим достижением на US Open является полуфинал 2019 года.

В борьбе за путевку в третий круг турнира Свитолина сойдется с Анастасией Павлюченковой (№98 WTA). Она в стартовой встрече Открытого чемпионата США переиграла Фиону Кроули (№729 WTA) в двух сетах – 6:2, 6:4.

Встреча Свитолиной с Павлюченковой состоится 31 августа, начало – примерно в 18:00 по киевскому времени.