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US Open
30 августа 2023, 06:15 | Обновлено 30 августа 2023, 06:21
927
0

Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open

Украинку ждет вторая игра на кортах в Нью-Йорке

30 августа 2023, 06:15 | Обновлено 30 августа 2023, 06:21
927
0
Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№26 WTA) стартовала на Открытом чемпионате США с победы над Анной-Леной Фридзам из Германии (№90 WTA) – 6:3, 6:1.

Элина, напомним, провела десятый матч первого раунда на американском мейджоре и в восьмой раз прошла дальше. Ее лучшим достижением на US Open является полуфинал 2019 года.

В борьбе за путевку в третий круг турнира Свитолина сойдется с Анастасией Павлюченковой (№98 WTA). Она в стартовой встрече Открытого чемпионата США переиграла Фиону Кроули (№729 WTA) в двух сетах – 6:2, 6:4.

Встреча Свитолиной с Павлюченковой состоится 31 августа, начало – примерно в 18:00 по киевскому времени.

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Элина Свитолина Анастасия Павлюченкова US Open 2023
Источник Sport.ua
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