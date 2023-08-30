Женская сборная Украины по пляжному футболу вошла в топ-3 мирового рейтинга

Женская сборная Украины по пляжному футболу впервые в своей истории вошла в тройку рейтинга национальных команд BSWW.

Всемирная организация пляжного футбола обновила рейтинг мужских и женских сборных. Мужская и женская сборные Украины изменили свои позиции.

Подопечные Николая Костенко и Александра Корнийчука, которые в мае 2023 года были на 15-м месте мирового рейтинга, теперь с 1131 баллом занимают 16-е место, отставая от Уругвая на 51 пункт.

Женская сборная Украины в мае 2023 года занимала в мировом рейтинге BSWW пятое место. Сейчас подопечные Юрия Клименко набрали 874 балла и впервые в истории вошли в топ-3. Сине-желтые отстают от Англии на 207 пунктов. Лидирует здесь сборная Испании.

Следующим официальным турниром этого года как для мужской, так и для женской сборной Украины станет розыгрыш Евролиги в итальянском Альгеро (19–24 сентября).

Рейтинг мужских сборных по пляжному футболу

1. Бразилия – 2852

2. Португалия – 2472

3. Парагвай – 2247

4. Испания – 2032

5. Швейцария – 1967

6. Япония – 1935

7. Сенегал – 1751

8. Иран – 1720

9. Италия – 1603

10. ОАЭ – 1449

16. Украина – 1131

Рейтинг женских сборных по пляжному футболу