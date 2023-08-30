Женская сборная Украины по пляжному футболу вошла в топ-3 мирового рейтинга
Мужская украинская команда занимает 16-е место в рейтинге BSWW
Женская сборная Украины по пляжному футболу впервые в своей истории вошла в тройку рейтинга национальных команд BSWW.
Всемирная организация пляжного футбола обновила рейтинг мужских и женских сборных. Мужская и женская сборные Украины изменили свои позиции.
Подопечные Николая Костенко и Александра Корнийчука, которые в мае 2023 года были на 15-м месте мирового рейтинга, теперь с 1131 баллом занимают 16-е место, отставая от Уругвая на 51 пункт.
Женская сборная Украины в мае 2023 года занимала в мировом рейтинге BSWW пятое место. Сейчас подопечные Юрия Клименко набрали 874 балла и впервые в истории вошли в топ-3. Сине-желтые отстают от Англии на 207 пунктов. Лидирует здесь сборная Испании.
Следующим официальным турниром этого года как для мужской, так и для женской сборной Украины станет розыгрыш Евролиги в итальянском Альгеро (19–24 сентября).
Рейтинг мужских сборных по пляжному футболу
- 1. Бразилия – 2852
- 2. Португалия – 2472
- 3. Парагвай – 2247
- 4. Испания – 2032
- 5. Швейцария – 1967
- 6. Япония – 1935
- 7. Сенегал – 1751
- 8. Иран – 1720
- 9. Италия – 1603
- 10. ОАЭ – 1449
- 16. Украина – 1131
Рейтинг женских сборных по пляжному футболу
- 1. Испания – 1531
- 2. Англия – 1081
- 3. Украина – 874
- 4. США – 703
- 5. Бразилия – 684
- 6. Италия – 560
- 7. Португалия – 536
- 8. Чехия – 431
- 9. Сальвадор – 345
- 10. Тринидад и Тобаго – 280
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