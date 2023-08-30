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Пляжный футбол
30 августа 2023, 05:57 | Обновлено 30 августа 2023, 06:21
173
0

Женская сборная Украины по пляжному футболу вошла в топ-3 мирового рейтинга

Мужская украинская команда занимает 16-е место в рейтинге BSWW

30 августа 2023, 05:57 | Обновлено 30 августа 2023, 06:21
173
0
Женская сборная Украины по пляжному футболу вошла в топ-3 мирового рейтинга
beachsoccer.com

Женская сборная Украины по пляжному футболу впервые в своей истории вошла в тройку рейтинга национальных команд BSWW.

Всемирная организация пляжного футбола обновила рейтинг мужских и женских сборных. Мужская и женская сборные Украины изменили свои позиции.

Подопечные Николая Костенко и Александра Корнийчука, которые в мае 2023 года были на 15-м месте мирового рейтинга, теперь с 1131 баллом занимают 16-е место, отставая от Уругвая на 51 пункт.

Женская сборная Украины в мае 2023 года занимала в мировом рейтинге BSWW пятое место. Сейчас подопечные Юрия Клименко набрали 874 балла и впервые в истории вошли в топ-3. Сине-желтые отстают от Англии на 207 пунктов. Лидирует здесь сборная Испании.

Следующим официальным турниром этого года как для мужской, так и для женской сборной Украины станет розыгрыш Евролиги в итальянском Альгеро (19–24 сентября).

Рейтинг мужских сборных по пляжному футболу

  • 1. Бразилия – 2852
  • 2. Португалия – 2472
  • 3. Парагвай – 2247
  • 4. Испания – 2032
  • 5. Швейцария – 1967
  • 6. Япония – 1935
  • 7. Сенегал – 1751
  • 8. Иран – 1720
  • 9. Италия – 1603
  • 10. ОАЭ – 1449
  • 16. Украина – 1131

Рейтинг женских сборных по пляжному футболу

  • 1. Испания – 1531
  • 2. Англия – 1081
  • 3. Украина – 874
  • 4. США – 703
  • 5. Бразилия – 684
  • 6. Италия – 560
  • 7. Португалия – 536
  • 8. Чехия – 431
  • 9. Сальвадор – 345
  • 10. Тринидад и Тобаго – 280
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Источник Украинская ассоциация футбола
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