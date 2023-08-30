Из Волков в Орлы. Бенфика снова арендовала у Вулвз своего воспитанника

26-летний хавбек Гонсалу Гедеш снова перешел в португальскую «Бенфику» на правах аренды из английского «Вулверхэмптона».

За «Орлов» Гедеш уже выступал во второй половине сезона 2022/23.

«Бенфика» официально сообщила о повторной аренде своего воспитанника, соглашение будет действовать до конца сезона 2023/24.

В сезоне 2022/23 Гонсалу Гедеш провел за клуб из Лиссабона 12 матчей и забил 1 гол в чемпионате Португалии.