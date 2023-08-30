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  4. Из Волков в Орлы. Бенфика снова арендовала у Вулвз своего воспитанника
Португалия
30 августа 2023, 06:23 | Обновлено 30 августа 2023, 06:39
24
0

Из Волков в Орлы. Бенфика снова арендовала у Вулвз своего воспитанника

Гонсалу Гедеш еще сезон будет выступать в чемпионате Португалии

30 августа 2023, 06:23 | Обновлено 30 августа 2023, 06:39
24
0
Из Волков в Орлы. Бенфика снова арендовала у Вулвз своего воспитанника
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсалу Гедеш

26-летний хавбек Гонсалу Гедеш снова перешел в португальскую «Бенфику» на правах аренды из английского «Вулверхэмптона».

За «Орлов» Гедеш уже выступал во второй половине сезона 2022/23.

«Бенфика» официально сообщила о повторной аренде своего воспитанника, соглашение будет действовать до конца сезона 2023/24.

В сезоне 2022/23 Гонсалу Гедеш провел за клуб из Лиссабона 12 матчей и забил 1 гол в чемпионате Португалии.

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Источник Sport.ua
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