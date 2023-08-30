Португалия30 августа 2023, 06:23 | Обновлено 30 августа 2023, 06:39
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Из Волков в Орлы. Бенфика снова арендовала у Вулвз своего воспитанника
Гонсалу Гедеш еще сезон будет выступать в чемпионате Португалии
30 августа 2023, 06:23 | Обновлено 30 августа 2023, 06:39
24
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26-летний хавбек Гонсалу Гедеш снова перешел в португальскую «Бенфику» на правах аренды из английского «Вулверхэмптона».
За «Орлов» Гедеш уже выступал во второй половине сезона 2022/23.
«Бенфика» официально сообщила о повторной аренде своего воспитанника, соглашение будет действовать до конца сезона 2023/24.
В сезоне 2022/23 Гонсалу Гедеш провел за клуб из Лиссабона 12 матчей и забил 1 гол в чемпионате Португалии.
🦅Welcome back, @gguedesoficial! https://t.co/TDWJzzk9HO— SL Benfica (@slbenfica_en) August 29, 2023
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