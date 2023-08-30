Бенфика планирует подписать конкурента для Трубина. Названо имя вратаря
Орлы готовы выложить 2 млн евро за трансфер Игнасио де Арруабаррены
Португальская «Бенфика» планирует подписать конкурента для украинца Анатолия Трубина на случай ухода из клуба вратаря Одиссеаса Влаходимоса.
Конкуренцию украинскому голкиперу в будущем может составить кипер команды «Арока» Игнасио де Арруабаррена, сообщает A Bola.
Орлы готовы выложить за трансфер 26-летнего уругвайца сумму в 2 млн евро.
Ранее сообщалось, что английский «Ноттингем Форест» интересуется конкурентом Трубина. Английский клуб хочет приобрести Одиссеаса Влаходимоса у «Бенфики».
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