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Португалия
30 августа 2023, 04:41 | Обновлено 30 августа 2023, 05:05
53
0

Бенфика планирует подписать конкурента для Трубина. Названо имя вратаря

Орлы готовы выложить 2 млн евро за трансфер Игнасио де Арруабаррены

30 августа 2023, 04:41 | Обновлено 30 августа 2023, 05:05
53
0
Бенфика планирует подписать конкурента для Трубина. Названо имя вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine. Игнасио де Арруабаррена

Португальская «Бенфика» планирует подписать конкурента для украинца Анатолия Трубина на случай ухода из клуба вратаря Одиссеаса Влаходимоса.

Конкуренцию украинскому голкиперу в будущем может составить кипер команды «Арока» Игнасио де Арруабаррена, сообщает A Bola.

Орлы готовы выложить за трансфер 26-летнего уругвайца сумму в 2 млн евро.

Ранее сообщалось, что английский «Ноттингем Форест» интересуется конкурентом Трубина. Английский клуб хочет приобрести Одиссеаса Влаходимоса у «Бенфики».

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Анатолий Трубин Одиссеас Влаходимос Игнасио де Арруабаррена трансферы Бенфика Арока
Источник A Bola
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