Ноттингем Форест интересуется конкурентом Трубина

Английский «Ноттингем Форест» сделал предложение по трансферу вратаря португальской «Бенфики» Одиссеаса Влаходимоса, сообщает Фабрицио Романо.

За трансфер 29-летнего Влаходимоса английский клуб предложил 9 миллионов евро. «Бенфика» готова отпустить грека, но хочет получить за него больше. Переговоры продолжаются.

Напомним, что Одиссеасом Влаходимосом также интересуется «Манчестер Юнайтед».