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Англия
28 августа 2023, 17:05 | Обновлено 28 августа 2023, 17:57
319
0

Ноттингем Форест интересуется конкурентом Трубина

Английский клуб хочет приобрести Одиссеаса Влаходимоса у «Бенфики»

28 августа 2023, 17:05 | Обновлено 28 августа 2023, 17:57
319
0
Ноттингем Форест интересуется конкурентом Трубина
Twitter (Фабрицио Романо). Одиссеас Влаходимос

Английский «Ноттингем Форест» сделал предложение по трансферу вратаря португальской «Бенфики» Одиссеаса Влаходимоса, сообщает Фабрицио Романо.

За трансфер 29-летнего Влаходимоса английский клуб предложил 9 миллионов евро. «Бенфика» готова отпустить грека, но хочет получить за него больше. Переговоры продолжаются.

Напомним, что Одиссеасом Влаходимосом также интересуется «Манчестер Юнайтед».

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Ноттингем Форест Одиссеас Влаходимос Бенфика трансферы АПЛ чемпионат Португалии по футболу трансферы Анатолий Трубин Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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