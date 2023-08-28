Ноттингем Форест интересуется конкурентом Трубина
Английский клуб хочет приобрести Одиссеаса Влаходимоса у «Бенфики»
Английский «Ноттингем Форест» сделал предложение по трансферу вратаря португальской «Бенфики» Одиссеаса Влаходимоса, сообщает Фабрицио Романо.
За трансфер 29-летнего Влаходимоса английский клуб предложил 9 миллионов евро. «Бенфика» готова отпустить грека, но хочет получить за него больше. Переговоры продолжаются.
Напомним, что Одиссеасом Влаходимосом также интересуется «Манчестер Юнайтед».
EXCL: Nottingham Forest submit formal bid for Odisseas Vlachodimos, package close to €9m fee — it’s the first official bid from Forest 🚨🔴🌳 #NFFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2023
Benfica want more to make it happen but talks continue.
Vlachodimos, Man Utd 2nd option as backup GK after priority Bayindir. pic.twitter.com/0klUjOBlZ0
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