Очередной случай из разряда фейспалм (рука-лицо) случился вокруг чемпионата Испании.

Футболисты Педри (Барселона), Дарко Брашанац (Осасуна), Чими Авила (Осасуна), Иско (Бетис) и Пепе Рейна (Вильярреал) снялись в видеорекламе трансляцию Ла Лиги для жителей болотной страны рф, которые смотрят футбол в видеосети окко.

В мае 2023 года футболисты Барселоны Серхи Роберто и Алекс Бальде записали приветствие для фанатов из рф, и это вызвало большой скандал в футбольном сообществе. Теперь история, похоже, повторяется.

ВИДЕО. Очередной фейспалм. Педри, Иско, Пепе Рейна рекламируют Ла Лигу в рф