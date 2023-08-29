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Испания
29 августа 2023, 22:23 | Обновлено 29 августа 2023, 22:30
450
1

ВИДЕО. Очередной фейспалм. Педри, Иско, Пепе Рейна рекламируют Ла Лигу в рф

Дарко Брашанац и Чими Авила из Осасуны также появились в видеоролике

29 августа 2023, 22:23 | Обновлено 29 августа 2023, 22:30
450
1
ВИДЕО. Очередной фейспалм. Педри, Иско, Пепе Рейна рекламируют Ла Лигу в рф
Кадр из видео. Иско

Очередной случай из разряда фейспалм (рука-лицо) случился вокруг чемпионата Испании.

Футболисты Педри (Барселона), Дарко Брашанац (Осасуна), Чими Авила (Осасуна), Иско (Бетис) и Пепе Рейна (Вильярреал) снялись в видеорекламе трансляцию Ла Лиги для жителей болотной страны рф, которые смотрят футбол в видеосети окко.

В мае 2023 года футболисты Барселоны Серхи Роберто и Алекс Бальде записали приветствие для фанатов из рф, и это вызвало большой скандал в футбольном сообществе. Теперь история, похоже, повторяется.

ВИДЕО. Очередной фейспалм. Педри, Иско, Пепе Рейна рекламируют Ла Лигу в рф

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу российско-украинская война реклама скандал Педри Иско Дарко Брашанац Чими Авила Пепе Рейна Вильярреал Осасуна Бетис Барселона Серхи Роберто Алекс Бальде
Источник Sport.ua
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GloryUkraine
На превеликий жаль у світі ще багато, хто на боці рашистів.
До них хіба що щось дійде, коли рашистські бомби будуть падати на іхні  голови.
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