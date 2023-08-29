ВИДЕО. Очередной фейспалм. Педри, Иско, Пепе Рейна рекламируют Ла Лигу в рф
Дарко Брашанац и Чими Авила из Осасуны также появились в видеоролике
Очередной случай из разряда фейспалм (рука-лицо) случился вокруг чемпионата Испании.
Футболисты Педри (Барселона), Дарко Брашанац (Осасуна), Чими Авила (Осасуна), Иско (Бетис) и Пепе Рейна (Вильярреал) снялись в видеорекламе трансляцию Ла Лиги для жителей болотной страны рф, которые смотрят футбол в видеосети окко.
В мае 2023 года футболисты Барселоны Серхи Роберто и Алекс Бальде записали приветствие для фанатов из рф, и это вызвало большой скандал в футбольном сообществе. Теперь история, похоже, повторяется.
ВИДЕО. Очередной фейспалм. Педри, Иско, Пепе Рейна рекламируют Ла Лигу в рф
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