Бавария может усилиться защитником Милана

«Милан» может расстаться с 23-летним защитником Пьером Калулу, продав его «Баварии».

По информации Milan News, мюнхенцы уже сделали запрос французскому игроку. «Милан» намерен выручить с продажи Калулу не менее 30 миллионов евро. Главный тренер «россонери» Стефано Пиоли не заинтересован в расставании с французским футболистом.

В прошлом сезоне Калулу провёл 47 матчей за «Милан» во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

Ранее сообщалось об интересе «Баварии» к ещё одному игроку обороны — защитнику «Челси» Трево Чалобе.