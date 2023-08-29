Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария может усилиться защитником Милана
Англия
29 августа 2023, 21:35 |
668
1

Бавария может усилиться защитником Милана

Молодой защитник может пополнить состав чемпиона Германии

29 августа 2023, 21:35 |
668
1
Бавария может усилиться защитником Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер Калулу

«Милан» может расстаться с 23-летним защитником Пьером Калулу, продав его «Баварии».

По информации Milan News, мюнхенцы уже сделали запрос французскому игроку. «Милан» намерен выручить с продажи Калулу не менее 30 миллионов евро. Главный тренер «россонери» Стефано Пиоли не заинтересован в расставании с французским футболистом.

В прошлом сезоне Калулу провёл 47 матчей за «Милан» во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

Ранее сообщалось об интересе «Баварии» к ещё одному игроку обороны — защитнику «Челси» Трево Чалобе.

По теме:
Гарри КЕЙН: «Хотел бы играть на высоком уровне еще 7-8 лет»
Вест Хэм не будет покупать Магуайра у Манчестер Юнайтед
Журналист: «У Динамо и Днепра-1 нет столько денег, как у Шахтера»
Бавария Милан трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Пьер Калулу
Источник Milan News
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси хотел обменять Мудрика на Эмиля Смит-Роу
Футбол | 29 августа 2023, 16:10 18
Челси хотел обменять Мудрика на Эмиля Смит-Роу
Челси хотел обменять Мудрика на Эмиля Смит-Роу

Шокирующий обмен не состоится, «Арсенал» отказал

Хирн оценил скандальный удар Дюбуа в бою с Усиком
Бокс | 29 августа 2023, 08:44 1
Хирн оценил скандальный удар Дюбуа в бою с Усиком
Хирн оценил скандальный удар Дюбуа в бою с Усиком

Британский промоутер – о поступке соотечественника

Есть доказательства. Сторона Дюбуа готовится к апелляции на бой с Усиком
Бокс | 29.08.2023, 20:11
Есть доказательства. Сторона Дюбуа готовится к апелляции на бой с Усиком
Есть доказательства. Сторона Дюбуа готовится к апелляции на бой с Усиком
Арсенал планирует продать шесть игроков до закрытия трансферного окна
Футбол | 29.08.2023, 04:14
Арсенал планирует продать шесть игроков до закрытия трансферного окна
Арсенал планирует продать шесть игроков до закрытия трансферного окна
Вице-президент Ворсклы: «Чувствуем неуважение из-за УПЛ-ТВ
Футбол | 29.08.2023, 22:11
Вице-президент Ворсклы: «Чувствуем неуважение из-за УПЛ-ТВ
Вице-президент Ворсклы: «Чувствуем неуважение из-за УПЛ-ТВ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pol-55
Та так ,оборону Баварії необхідно посилювати.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Юрген Клопп установил рекорд АПЛ
Юрген Клопп установил рекорд АПЛ
28.08.2023, 23:31
Футбол
Довбик не забил в пустые ворота, дебют Малиновского
Довбик не забил в пустые ворота, дебют Малиновского
28.08.2023, 13:41 7
Футбол
Женская сборная Украины покидает чемпионат Европы
Женская сборная Украины покидает чемпионат Европы
28.08.2023, 23:40 9
Волейбол
Едет в Саудовскую Аравию. Салах сегодня покинет Ливерпуль
Едет в Саудовскую Аравию. Салах сегодня покинет Ливерпуль
27.08.2023, 18:09 10
Футбол
Он стал Черным котом. Русин подписал контракт с английским Сандерлендом
Он стал Черным котом. Русин подписал контракт с английским Сандерлендом
27.08.2023, 23:43 17
Футбол
Мария САККАРИ: «Это был каннабис»
Мария САККАРИ: «Это был каннабис»
29.08.2023, 01:35 1
Теннис
Минус три за день. Костюк уступила четвертой сеяной на US Open
Минус три за день. Костюк уступила четвертой сеяной на US Open
28.08.2023, 23:07 16
Теннис
Менеджер Усика рассказал, с кем в следующем бою сразится украинец
Менеджер Усика рассказал, с кем в следующем бою сразится украинец
28.08.2023, 07:32 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем