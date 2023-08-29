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Италия
29 августа 2023, 21:15 | Обновлено 29 августа 2023, 21:26
117
0

ОФИЦИАЛЬНО. Наполи усилился полузащитником Айнтрахта

Датский хавбек Йеспер Линдстрем будет играть за неаполитанцев

29 августа 2023, 21:15 | Обновлено 29 августа 2023, 21:26
117
0
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи усилился полузащитником Айнтрахта
ФК Наполи. Йеспер Линдстрем

Итальянский «Наполи» официально объявил о трансфере датского хавбека Йеспера Линдстрема из немецкого клуба «Айнтрахт» Франкфурт.

Детали соглашения не сообщаются. По неофициальным данным, сумма трансфера составила 25 млн евро, а контракт футболиста будет действовать 5 лет.

В минувшем сезоне Линдстрем провел за «Айнтрахт» 38 матчей и забил 9 голов, если учитывать все турниры.

Хавбек за сборную Дании сыграл 10 поединков, в которых забил 1 мяч.

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трансферы Наполи Айнтрахт Франкфурт трансферы Бундеслиги трансферы Серии A Йеспер Линдстрем
Источник ФК Наполи
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