ОФИЦИАЛЬНО. Наполи усилился полузащитником Айнтрахта

Итальянский «Наполи» официально объявил о трансфере датского хавбека Йеспера Линдстрема из немецкого клуба «Айнтрахт» Франкфурт.

Детали соглашения не сообщаются. По неофициальным данным, сумма трансфера составила 25 млн евро, а контракт футболиста будет действовать 5 лет.

В минувшем сезоне Линдстрем провел за «Айнтрахт» 38 матчей и забил 9 голов, если учитывать все турниры.

Хавбек за сборную Дании сыграл 10 поединков, в которых забил 1 мяч.