ОФИЦИАЛЬНО. Наполи усилился полузащитником Айнтрахта
Датский хавбек Йеспер Линдстрем будет играть за неаполитанцев
Итальянский «Наполи» официально объявил о трансфере датского хавбека Йеспера Линдстрема из немецкого клуба «Айнтрахт» Франкфурт.
Детали соглашения не сообщаются. По неофициальным данным, сумма трансфера составила 25 млн евро, а контракт футболиста будет действовать 5 лет.
В минувшем сезоне Линдстрем провел за «Айнтрахт» 38 матчей и забил 9 голов, если учитывать все турниры.
Хавбек за сборную Дании сыграл 10 поединков, в которых забил 1 мяч.
Benvenuto Jesper! pic.twitter.com/k3jORuuXFs— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) August 29, 2023
✍️ Jesper Lindstrøm is a Napoli player!— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) August 29, 2023
🤝 @jobbe2902
💙 #anew3ra #FromNapoliToTheWorldhttps://t.co/CzbAbsuwPF
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