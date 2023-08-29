Испания29 августа 2023, 19:59 |
36
0
Жорди Альба завершил карьеру в сборной Испании
Ветеран сосредоточится на клубном футболе
29 августа 2023, 19:59 |
36
0
Фланговый защитник «Интер Майами» Жорди Альба принял решение завершить карьеру в сборной Испании. Об этом сообщают испанские СМИ.
34-летний ветеран сообщил об этом решении главному тренеру сборной Испании Луису де ла Фуэнте еще несколько недель назад. Теперь он полностью сосредоточится на выступлениях за «Интер Майами», куда он перешел в июле.
Альба дебютировал за сборную Испании в 2011 году, суммарно провел 93 матча и забил 9 голов. Вместе с командой выиграл Евро-2012 и Лигу наций-2023.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 августа 2023, 18:55 0
Важные события во всех видах спорта
Теннис | 28 августа 2023, 23:07 15
Марта прогнозировано проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана
Волейбол | 28.08.2023, 23:40
Бокс | 29.08.2023, 08:44
Футбол | 29.08.2023, 12:33
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.08.2023, 21:28 11
28.08.2023, 07:32 2
27.08.2023, 20:54 14
27.08.2023, 16:56 17
28.08.2023, 23:35
28.08.2023, 00:37 3
27.08.2023, 18:52 5
27.08.2023, 16:59 17