Жорди Альба завершил карьеру в сборной Испании

Фланговый защитник «Интер Майами» Жорди Альба принял решение завершить карьеру в сборной Испании. Об этом сообщают испанские СМИ.

34-летний ветеран сообщил об этом решении главному тренеру сборной Испании Луису де ла Фуэнте еще несколько недель назад. Теперь он полностью сосредоточится на выступлениях за «Интер Майами», куда он перешел в июле.

Альба дебютировал за сборную Испании в 2011 году, суммарно провел 93 матча и забил 9 голов. Вместе с командой выиграл Евро-2012 и Лигу наций-2023.