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  4. Жорди Альба завершил карьеру в сборной Испании
Испания
29 августа 2023, 19:59 |
36
0

Жорди Альба завершил карьеру в сборной Испании

Ветеран сосредоточится на клубном футболе

29 августа 2023, 19:59 |
36
0
Жорди Альба завершил карьеру в сборной Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорди Альба

Фланговый защитник «Интер Майами» Жорди Альба принял решение завершить карьеру в сборной Испании. Об этом сообщают испанские СМИ.

34-летний ветеран сообщил об этом решении главному тренеру сборной Испании Луису де ла Фуэнте еще несколько недель назад. Теперь он полностью сосредоточится на выступлениях за «Интер Майами», куда он перешел в июле.

Альба дебютировал за сборную Испании в 2011 году, суммарно провел 93 матча и забил 9 голов. Вместе с командой выиграл Евро-2012 и Лигу наций-2023.

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Жорди Альба сборная Испании по футболу завершение карьеры Интер Майами
Источник AS
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