Жан ПО: «Наши победы еще впереди»

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Жан По прокомментировал выездной матч 5 тура УПЛ против киевской «Оболони» (0:0) и свой дебют за красно-белых.

– Жан, поздравляем с дебютом. Как прокомментируешь игру?

«Спасибо, это был трудный матч для нас, ведь соперник оборонялся большими силами, и мы не смогли вырвать победу. Против нас было десять защитников, а такие оборонительные редуты проходить очень тяжело. Да, есть вопросы по судейству, ведь в некоторых моментах арбитр принимала сомнительные решения. Но это футбол, иногда такое случается. Впереди у нас много работы. Уверен, победы «Кривбасса» не за горами».

– Что скажешь о своем дебюте?

«Я буду много работать, чтобы набрать оптимальную форму. Чтобы меня хватало на все 90 минут. В «Кривбассе» меня очень хорошо приняли, здесь я чувствую себя как дома. Мы – одна большая красно-белая семья. Адаптация прошла хорошо. Хочу играть и помогать команде».