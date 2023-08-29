Спаллетти назначит нового капитана сборной Италии
Повязку отдадут Джованни Ди Лоренцо
Новый главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти собирается сменить капитана в своей команде. У ветерана Леонардо Бонуччи повязку отберут, более того, с высокой долей вероятности, игрока «Ювентуса» вообще перестанут вызывать в национальную команду.
Новым капитаном будет назначен Джованни Ди Лоренцо. Именно он является капитаном «Наполи», который в прошлом сезоне под руководством Спаллетти впервые за 33 года стал чемпионом Италии.
30-летнего Ди Лоренцо сложно назвать ветераном сборной Италии. Он дебютировал за команду лишь в 2019 году и суммарно провел 28 матчей за «Скуадру Адзурру», отличившись в них 3 голами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший тренер киевского «Динамо» высказал свое мнение о ситуации с Ярмоленко
Главные новости за 28 августа на Sport.ua