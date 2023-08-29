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  4. Спаллетти назначит нового капитана сборной Италии
Чемпионат Европы
29 августа 2023, 19:43 |
197
0

Спаллетти назначит нового капитана сборной Италии

Повязку отдадут Джованни Ди Лоренцо

29 августа 2023, 19:43 |
197
0
Спаллетти назначит нового капитана сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни Ди Лоренцо

Новый главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти собирается сменить капитана в своей команде. У ветерана Леонардо Бонуччи повязку отберут, более того, с высокой долей вероятности, игрока «Ювентуса» вообще перестанут вызывать в национальную команду.

Новым капитаном будет назначен Джованни Ди Лоренцо. Именно он является капитаном «Наполи», который в прошлом сезоне под руководством Спаллетти впервые за 33 года стал чемпионом Италии.

30-летнего Ди Лоренцо сложно назвать ветераном сборной Италии. Он дебютировал за команду лишь в 2019 году и суммарно провел 28 матчей за «Скуадру Адзурру», отличившись в них 3 голами.

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Лучано Спаллетти Джованни Ди Лоренцо Леонардо Бонуччи сборная Италии по футболу
Источник Calciomercato
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