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  4. В Полесье рассказали о том, когда Усик должен приступить к работе
Украина. Премьер лига
29 августа 2023, 19:11 |
892
0

В Полесье рассказали о том, когда Усик должен приступить к работе

Александр Денисов рассказал о ситуации с боксером

29 августа 2023, 19:11 |
892
0
В Полесье рассказали о том, когда Усик должен приступить к работе
ФК Полесье

Директор ФК «Полесье» по маркетингу Александр Денисов рассказал о том, что боксер Александр Усик уже в ближайшее время должен присоединиться к команде и начать тренировки.

«После боя Усик должен присоединиться к команде. А дальше будем смотреть, что и как. С точки зрения маркетинга все просто супер. Это самый короткий путь популяризации Житомира и «Полесья».

«О спортивной составляющей ситуации будем говорить вскоре после его поединка с Дюбуа», – сказал Денисов.

Ранее Усик заявил, что планирует строить футбольную карьеру и мечтает выйти на матч против «Динамо».

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Полесье Житомир Александр Денисов Александр Усик
Источник Sportarena
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