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Украина. Премьер лига
29 августа 2023, 18:48 | Обновлено 29 августа 2023, 18:54
1084
0

Форвард Шахтера может перебраться в чемпионат Польши

Богданом Вьюнником интересуется Лехия

29 августа 2023, 18:48 | Обновлено 29 августа 2023, 18:54
1084
0
Форвард Шахтера может перебраться в чемпионат Польши
ФК Шахтар. Богдан Вьюнник

Форвардом украинского «Шахтера» Богданом Вьюнником интересуется польская «Лехия» из Гданьска, сообщает паблик LegionersUA.

Как сообщается, польский клуб сейчас ведет переговоры о переходе с представителями 21-летнего Вьюнника.

Ранее сообщалось об интересе к Богдану Вьюннику со сторону чешского «Динамо» из Ческе-Будеевице.

В нынешнем сезоне в составе «Шахтера» Вьюнник сыграл четыре матча. Прошлый сезон украинец провел в швейцарском «Цюрихе» и австрийском «Грацере». За оба клуба он сыграл по 10 матчей, однако за «Грацер» также забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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Богдан Вьюнник Шахтер Донецк Лехия Гданьск трансферы УПЛ трансферы чемпионат Польши по футболу
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