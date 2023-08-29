Форвард Шахтера может перебраться в чемпионат Польши
Богданом Вьюнником интересуется Лехия
Форвардом украинского «Шахтера» Богданом Вьюнником интересуется польская «Лехия» из Гданьска, сообщает паблик LegionersUA.
Как сообщается, польский клуб сейчас ведет переговоры о переходе с представителями 21-летнего Вьюнника.
Ранее сообщалось об интересе к Богдану Вьюннику со сторону чешского «Динамо» из Ческе-Будеевице.
В нынешнем сезоне в составе «Шахтера» Вьюнник сыграл четыре матча. Прошлый сезон украинец провел в швейцарском «Цюрихе» и австрийском «Грацере». За оба клуба он сыграл по 10 матчей, однако за «Грацер» также забил один гол и сделал одну результативную передачу.
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