Форвард Шахтера может перебраться в чемпионат Польши

Форвардом украинского «Шахтера» Богданом Вьюнником интересуется польская «Лехия» из Гданьска, сообщает паблик LegionersUA.

Как сообщается, польский клуб сейчас ведет переговоры о переходе с представителями 21-летнего Вьюнника.

Ранее сообщалось об интересе к Богдану Вьюннику со сторону чешского «Динамо» из Ческе-Будеевице.

В нынешнем сезоне в составе «Шахтера» Вьюнник сыграл четыре матча. Прошлый сезон украинец провел в швейцарском «Цюрихе» и австрийском «Грацере». За оба клуба он сыграл по 10 матчей, однако за «Грацер» также забил один гол и сделал одну результативную передачу.