Форвард Шахтера может перейти в клуб из Чехии

21-летний центрфорвард «Шахтера» Богдан Вьюнник, который способен также сыграть на любом из флангов атаки, в ближайшее время может перебраться в чешскую Фортуна-лигу.

По данным Sport.ua, переговоры с «горняками» по Вьюннику в настоящий момент ведет аутсайдер нынешнего розыгрыша чешского элитарного дивизиона – «Динамо» из Ческе-Будеевице.

Пока никакой конкретики в вопросе потенциального переезда Вьюнника в Чехию нет, и далеко не факт, что «Шахтер» согласится на эту сделку, особенно после очередной потери из-за травмы буркинийского бомбардира Лассины Траоре.

Богдан Вьюнник в нынешнем розыгрыше УПЛ провел 4 матча (103 минуты) за «горняков» в УПЛ. Минувший сезон футболист на правах аренды провел за «Цюрих» (Швейцария) и «Грацер» (Австрия).