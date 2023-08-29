Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Форвард Шахтера может перейти в клуб из Чехии
Украина. Премьер лига
29 августа 2023, 17:06 |
2227
0

Форвард Шахтера может перейти в клуб из Чехии

Богдан Вьюнник находится в сфере интересов «Динамо» Ческе-Будеевице

29 августа 2023, 17:06 |
2227
0
Форвард Шахтера может перейти в клуб из Чехии
shakhtar.com. Богдан Вьюнник

21-летний центрфорвард «Шахтера» Богдан Вьюнник, который способен также сыграть на любом из флангов атаки, в ближайшее время может перебраться в чешскую Фортуна-лигу.

По данным Sport.ua, переговоры с «горняками» по Вьюннику в настоящий момент ведет аутсайдер нынешнего розыгрыша чешского элитарного дивизиона – «Динамо» из Ческе-Будеевице.

Пока никакой конкретики в вопросе потенциального переезда Вьюнника в Чехию нет, и далеко не факт, что «Шахтер» согласится на эту сделку, особенно после очередной потери из-за травмы буркинийского бомбардира Лассины Траоре.

Богдан Вьюнник в нынешнем розыгрыше УПЛ провел 4 матча (103 минуты) за «горняков» в УПЛ. Минувший сезон футболист на правах аренды провел за «Цюрих» (Швейцария) и «Грацер» (Австрия).

По теме:
Не договорились. Ван Леувен ждал Русина в Шахтере
Судьбу поединка Скала 1911 – ВАСТ решит КДК
Роке оказалось мало? Барселона подпишет еще одного таланта из Бразилии
Богдан Вьюнник Шахтер Донецк инсайд Динамо Ческе-Будеевице трансферы УПЛ трансферы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минус три за день. Костюк уступила четвертой сеяной на US Open
Теннис | 28 августа 2023, 23:07 15
Минус три за день. Костюк уступила четвертой сеяной на US Open
Минус три за день. Костюк уступила четвертой сеяной на US Open

Марта прогнозировано проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана

Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 28 августа 2023, 23:35 0
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу

В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина

Мария САККАРИ: «Это был каннабис»
Теннис | 29.08.2023, 01:35
Мария САККАРИ: «Это был каннабис»
Мария САККАРИ: «Это был каннабис»
ВИДЕО. Paramount Pictures выпустил анонс документального сериала про Шахтер
Футбол | 29.08.2023, 13:22
ВИДЕО. Paramount Pictures выпустил анонс документального сериала про Шахтер
ВИДЕО. Paramount Pictures выпустил анонс документального сериала про Шахтер
Фоден справится? Холанд будет забивать меньше, пока травмирован Де Брюйне
Футбол | 29.08.2023, 16:42
Фоден справится? Холанд будет забивать меньше, пока травмирован Де Брюйне
Фоден справится? Холанд будет забивать меньше, пока травмирован Де Брюйне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Удар ниже пояса. WBA вынесла вердикт по бою Усик – Дюбуа
Удар ниже пояса. WBA вынесла вердикт по бою Усик – Дюбуа
29.08.2023, 11:18 9
Бокс
Женская сборная Украины покидает чемпионат Европы
Женская сборная Украины покидает чемпионат Европы
28.08.2023, 23:40 9
Волейбол
Стали известны 6 из 8 участников четвертьфинала женского чемпионата Европы
Стали известны 6 из 8 участников четвертьфинала женского чемпионата Европы
28.08.2023, 00:20
Волейбол
Едет в Саудовскую Аравию. Салах сегодня покинет Ливерпуль
Едет в Саудовскую Аравию. Салах сегодня покинет Ливерпуль
27.08.2023, 18:09 10
Футбол
Гвардиола установил тренерский рекорд АПЛ
Гвардиола установил тренерский рекорд АПЛ
27.08.2023, 23:05 5
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на первое место, у Руха – игра в запасе
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на первое место, у Руха – игра в запасе
29.08.2023, 06:35 11
Футбол
Катмен Усика: «Пупок – граница. Все, что ниже – удар ниже пояса»
Катмен Усика: «Пупок – граница. Все, что ниже – удар ниже пояса»
28.08.2023, 09:42 6
Бокс
ЛАЛАТОВИЧ: «Надо ехать из Украины. Может, вернусь. Заберу 1 зарплату из 3»
ЛАЛАТОВИЧ: «Надо ехать из Украины. Может, вернусь. Заберу 1 зарплату из 3»
27.08.2023, 18:49 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем