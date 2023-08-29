Айнтрахт отклонил 80-миллионное предложение по Коло-Муани

Франкфуртский «Айнтрахт» отклонил предложение «ПСЖ» в размере 70+10 миллионов евро за своего форварда Рандаля Коло-Муани. Об этом сообщает авторитетный немецкий журналист Флориан Плеттенберг.

После этого отказа «Айнтрахта» переговоры между клубами не завершились. Однако парижский клуб не собирается платить за 24-летнего форварда сборной Франции более 100 миллионов евро. Сам Коло-Муани настаивает на трансфере.

В прошлом сезоне на счету Коло-Муани 23 гола и 14 ассистов в 45 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах.