Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Айнтрахт отклонил 80-миллионное предложение по Коло-Муани
Германия
29 августа 2023, 17:45 |
325
0

Айнтрахт отклонил 80-миллионное предложение по Коло-Муани

«ПСЖ» получил отказ

29 августа 2023, 17:45 |
325
0
Айнтрахт отклонил 80-миллионное предложение по Коло-Муани
Getty Images/Global Images Ukraine. Рандаль Коло Муани

Франкфуртский «Айнтрахт» отклонил предложение «ПСЖ» в размере 70+10 миллионов евро за своего форварда Рандаля Коло-Муани. Об этом сообщает авторитетный немецкий журналист Флориан Плеттенберг.

После этого отказа «Айнтрахта» переговоры между клубами не завершились. Однако парижский клуб не собирается платить за 24-летнего форварда сборной Франции более 100 миллионов евро. Сам Коло-Муани настаивает на трансфере.

В прошлом сезоне на счету Коло-Муани 23 гола и 14 ассистов в 45 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах.

По теме:
Роке оказалось мало? Барселона подпишет еще одного таланта из Бразилии
Астон Вилла рассматривает аренду защитника Барселоны
Манчестер Юнайтед близок к трансферу вратаря Фенербахче
Рандаль Коло Муани Айнтрахт Франкфурт ПСЖ трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Лиги 1
Источник Sky Germany
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Женская сборная Украины покидает чемпионат Европы
Волейбол | 28 августа 2023, 23:40 9
Женская сборная Украины покидает чемпионат Европы
Женская сборная Украины покидает чемпионат Европы

В матче 1/8 финала наши волейболистки уступили Чехии со счетом 2:3

Фоден справится? Холанд будет забивать меньше, пока травмирован Де Брюйне
Футбол | 29 августа 2023, 16:42 0
Фоден справится? Холанд будет забивать меньше, пока травмирован Де Брюйне
Фоден справится? Холанд будет забивать меньше, пока травмирован Де Брюйне

The Athletic – о перестройке в игре «Манчестер Сити» без Кевина Де Брюйне

Хирн оценил скандальный удар Дюбуа в бою с Усиком
Бокс | 29.08.2023, 08:44
Хирн оценил скандальный удар Дюбуа в бою с Усиком
Хирн оценил скандальный удар Дюбуа в бою с Усиком
ВЕРНИДУБ: «С таким судейством скоро будут морды бить прямо на поле»
Футбол | 29.08.2023, 12:33
ВЕРНИДУБ: «С таким судейством скоро будут морды бить прямо на поле»
ВЕРНИДУБ: «С таким судейством скоро будут морды бить прямо на поле»
Арсенал планирует продать шесть игроков до закрытия трансферного окна
Футбол | 29.08.2023, 04:14
Арсенал планирует продать шесть игроков до закрытия трансферного окна
Арсенал планирует продать шесть игроков до закрытия трансферного окна
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Минус три за день. Костюк уступила четвертой сеяной на US Open
Минус три за день. Костюк уступила четвертой сеяной на US Open
28.08.2023, 23:07 15
Теннис
Гвардиола установил тренерский рекорд АПЛ
Гвардиола установил тренерский рекорд АПЛ
27.08.2023, 23:05 5
Футбол
Он стал Черным котом. Русин подписал контракт с английским Сандерлендом
Он стал Черным котом. Русин подписал контракт с английским Сандерлендом
27.08.2023, 23:43 17
Футбол
Гонсало Гарсия не возглавит Днепр-1. В чем причина?
Гонсало Гарсия не возглавит Днепр-1. В чем причина?
28.08.2023, 00:37 3
Футбол
ГРИГОРЧУК: «Кто назначает этих судей? Что происходит?»
ГРИГОРЧУК: «Кто назначает этих судей? Что происходит?»
27.08.2023, 20:54 14
Футбол
Лионель Месси забил 715-й гол на клубном уровне
Лионель Месси забил 715-й гол на клубном уровне
28.08.2023, 19:30
Футбол
Стали известны 6 из 8 участников четвертьфинала женского чемпионата Европы
Стали известны 6 из 8 участников четвертьфинала женского чемпионата Европы
28.08.2023, 00:20
Волейбол
Взяла 2.01 метра! Магучих стала чемпионкой мира 2023 в прыжках в высоту
Взяла 2.01 метра! Магучих стала чемпионкой мира 2023 в прыжках в высоту
27.08.2023, 22:47 25
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем