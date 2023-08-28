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  4. ПСЖ хочет согласовать трансфер Коло Муани до вторника
Франция
28 августа 2023, 21:02 |
422
0

ПСЖ хочет согласовать трансфер Коло Муани до вторника

Форварда «Айнтрахта» надеются купить менее чем за 80 миллионов евро

28 августа 2023, 21:02 |
422
0
ПСЖ хочет согласовать трансфер Коло Муани до вторника
Goal.com. Коло Муани.

«ПСЖ» хочет завершить переговоры по 24-летному французскому бомбардиру Рандалю Коло Муани в ближайшие дни.

Парижане рассчитывают согласовать трансфер нападающего «Айнтрахта» до вторника. За футболиста они надеются заплатить менее 80 миллионов евро без учета бонусов.

Последнее предложение, которое делали парижане, – 70 миллионов евро и потенциальные дополнительные выплаты в качестве бонусов.

С самим футболистом пятилетний контракт уже согласован. Сам нападающий желает перейти в состав чемпионов Франции.

В текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги француз забил 1 гол за 2 матча.

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Источник Twitter
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