ПСЖ хочет согласовать трансфер Коло Муани до вторника
Форварда «Айнтрахта» надеются купить менее чем за 80 миллионов евро
«ПСЖ» хочет завершить переговоры по 24-летному французскому бомбардиру Рандалю Коло Муани в ближайшие дни.
Парижане рассчитывают согласовать трансфер нападающего «Айнтрахта» до вторника. За футболиста они надеются заплатить менее 80 миллионов евро без учета бонусов.
Последнее предложение, которое делали парижане, – 70 миллионов евро и потенциальные дополнительные выплаты в качестве бонусов.
С самим футболистом пятилетний контракт уже согласован. Сам нападающий желает перейти в состав чемпионов Франции.
В текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги француз забил 1 гол за 2 матча.
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