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Англия
29 августа 2023, 16:20 |
237
0

Онана вернулся в сборную Камеруна

Голкипер «Манчестер Юнайтед» вызван на матч против Бурунди

29 августа 2023, 16:20 |
237
0
Онана вернулся в сборную Камеруна
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана был вызван в сборную Камернуа. Он сможет принять участие в матче отбора на Кубок африканских наций против сборной Бурунди, который состоится 12 сентября.

Это первый вызов Андре Онана в сборную с ноября прошлого года. Тогда во время ЧМ-2022 он поссорился с главным тренером команды Ригобером Сонгом, а позже, в декабре, объявил о завершении карьеры в сборной.

27-летний Онана дебютировал за сборную Камеруна в 2016 году и суммарно к данному моменту провел за нее 34 матча.

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Андре Онана Манчестер Юнайтед сборная Камеруна по футболу
Источник Sport.ua
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