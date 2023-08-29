Онана вернулся в сборную Камеруна
Голкипер «Манчестер Юнайтед» вызван на матч против Бурунди
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана был вызван в сборную Камернуа. Он сможет принять участие в матче отбора на Кубок африканских наций против сборной Бурунди, который состоится 12 сентября.
Это первый вызов Андре Онана в сборную с ноября прошлого года. Тогда во время ЧМ-2022 он поссорился с главным тренером команды Ригобером Сонгом, а позже, в декабре, объявил о завершении карьеры в сборной.
27-летний Онана дебютировал за сборную Камеруна в 2016 году и суммарно к данному моменту провел за нее 34 матча.
Liste des Lions Indomptables sélectionnés pour le match de la 6ème journée des éliminatoires de la CAN TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023.#CAMEROUN 🇨🇲 🆚 🇧🇮 #BURUNDI #CMRBUR| #GOLIONS | #ALLEZLESLIONS | #LETSROARTOGETHER | #INDOMPTABLES | #CAPASSEOUCACASSE pic.twitter.com/TPSs28La9B— Fecafoot-Officiel (@FecafootOfficie) August 29, 2023
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