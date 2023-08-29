Онана вернулся в сборную Камеруна

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана был вызван в сборную Камернуа. Он сможет принять участие в матче отбора на Кубок африканских наций против сборной Бурунди, который состоится 12 сентября.

Это первый вызов Андре Онана в сборную с ноября прошлого года. Тогда во время ЧМ-2022 он поссорился с главным тренером команды Ригобером Сонгом, а позже, в декабре, объявил о завершении карьеры в сборной.

27-летний Онана дебютировал за сборную Камеруна в 2016 году и суммарно к данному моменту провел за нее 34 матча.