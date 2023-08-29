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Англия
29 августа 2023, 15:24 | Обновлено 29 августа 2023, 16:04
1138
6

Мудрик пропустит следующий матч Челси

Вингер еще не восстановился после травмы

29 августа 2023, 15:24 | Обновлено 29 августа 2023, 16:04
1138
6
Мудрик пропустит следующий матч Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик пропустит следующий матч команды. Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Завтра, 30 августа «Челси» в матче второго рануда Кубка лиги дома примет «Уимблдон». Начало матча – в 21:45 по Киеву.

Мудрик продолжает восстанавливаться после травмы, которую он получил 24 августа перед матчем АПЛ против «Лутона», который 22-летний игрок сборной Украины пропустил.

В нынешнем сезоне Мудрик принял участие в двух матчах «Челси», результативными действиями не отмечался.

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Михаил Мудрик Челси травма Кубок английской лиги по футболу Уимблдон (клуб)
Источник ФК Челси
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Комментарии 6
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Перець
Котик Мурзік він такий
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+1
Fitness.sports
Это он за лето дважды травмировался, как бы судьба Коваленко не постигла. Тоже часто травмы.. А на носу сентябрьские игры сборной.
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0
vitaha33
99% що готується оренда, якщо все нормально то в четвер оголосять про трансфер, як ні то 1 числа несподівано вилікується
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0
anacreon
Зараз вони без нього заграють, почнуть вигравати і його навіть на заміну перестануть викликати. Є ще час відправити в оренду в Італію чи Іспанію. Чи в Арсенал
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0
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GloryUkraine
"Хв" це поважна причина.
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0
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