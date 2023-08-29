Мудрик пропустит следующий матч Челси

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик пропустит следующий матч команды. Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Завтра, 30 августа «Челси» в матче второго рануда Кубка лиги дома примет «Уимблдон». Начало матча – в 21:45 по Киеву.

Мудрик продолжает восстанавливаться после травмы, которую он получил 24 августа перед матчем АПЛ против «Лутона», который 22-летний игрок сборной Украины пропустил.

В нынешнем сезоне Мудрик принял участие в двух матчах «Челси», результативными действиями не отмечался.