Мудрик пропустит следующий матч Челси
Вингер еще не восстановился после травмы
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик пропустит следующий матч команды. Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.
Завтра, 30 августа «Челси» в матче второго рануда Кубка лиги дома примет «Уимблдон». Начало матча – в 21:45 по Киеву.
Мудрик продолжает восстанавливаться после травмы, которую он получил 24 августа перед матчем АПЛ против «Лутона», который 22-летний игрок сборной Украины пропустил.
В нынешнем сезоне Мудрик принял участие в двух матчах «Челси», результативными действиями не отмечался.
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