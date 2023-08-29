ВИДЕО. Paramount Pictures выпустил анонс документального сериала про Шахтер

Американская киностудия Paramount Pictures выпустила видео-анонс документального сериала о донецком «Шахтере» сезона 2021/22.

Сериал называется «Футбол должен продолжаться». Его сюжет будет сосредоточен на войне и выступлениях «Шахтера» в еврокубках в прошлом сезоне.

Напомним, в прошлой кампании «Шахтер», состав которого почти полностью изменился из-за полномасштабного вторжения россии в Украину, удивил многих, заняв третье место в группе Лиги чемпионов с «Реалом», «Лейпцигом» и «Селтиком». «Горняки» набрали 6 очков, переиграв «РБ», дважды сыграв вничью с «Селтиком» и один раз поделив очки с «Реалом».

ВИДЕО. Анонс сериала о «Шахтере»