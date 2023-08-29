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Украина. Премьер лига
29 августа 2023, 13:22 |
326
2

ВИДЕО. Paramount Pictures выпустил анонс документального сериала про Шахтер

Премьера в США запланирована на 12 сентября

29 августа 2023, 13:22 |
326
2
ВИДЕО. Paramount Pictures выпустил анонс документального сериала про Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

Американская киностудия Paramount Pictures выпустила видео-анонс документального сериала о донецком «Шахтере» сезона 2021/22.

Сериал называется «Футбол должен продолжаться». Его сюжет будет сосредоточен на войне и выступлениях «Шахтера» в еврокубках в прошлом сезоне.

Напомним, в прошлой кампании «Шахтер», состав которого почти полностью изменился из-за полномасштабного вторжения россии в Украину, удивил многих, заняв третье место в группе Лиги чемпионов с «Реалом», «Лейпцигом» и «Селтиком». «Горняки» набрали 6 очков, переиграв «РБ», дважды сыграв вничью с «Селтиком» и один раз поделив очки с «Реалом».

ВИДЕО. Анонс сериала о «Шахтере»

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Шахтер Донецк Лига чемпионов российско-украинская война Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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FootFun1
Як це так? Одна з найкращих кінокомпаній світу зняла фільм про Шахтар, а місцеві боти нам доводили, що Шахтар ніхто не знає і нікому не потрібен і наше все це Динамо!!! Знову сьогодні нажруться свині динамівські
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