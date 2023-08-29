Киченок сыграет в миксте US Open 2023

Состоялась жеребьевка смешанного парного разряда на Открытом чемпионате США по теннису.

В миксте US Open в этом году Украину представит одна теннисистка – Людмила Киченок.

Люда сыграет в дуэте с Яном Зелински из Польши. В первом раунде они сразятся против тандема Кевин Кравиц / Чжаосюань Ян (Германия/Китай).

Отметим, что Людмила Киченок выступит также в женском парном разряде.