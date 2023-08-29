US Open29 августа 2023, 13:12 |
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Киченок сыграет в миксте US Open 2023
Людмила выступит в паре с поляком
29 августа 2023, 13:12 |
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Состоялась жеребьевка смешанного парного разряда на Открытом чемпионате США по теннису.
В миксте US Open в этом году Украину представит одна теннисистка – Людмила Киченок.
Люда сыграет в дуэте с Яном Зелински из Польши. В первом раунде они сразятся против тандема Кевин Кравиц / Чжаосюань Ян (Германия/Китай).
Отметим, что Людмила Киченок выступит также в женском парном разряде.
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