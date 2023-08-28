Украинки получили соперниц в парном разряде US Open

Состоялась жеребьевка парного женского разряда на Открытом чемпионате США по теннису.

В парном турнире примут участие четыре дуэта с украинками в составе, Ангелина Калинина в первом раунде сразится против Марты Костюк.

Матчи первого круга с участием украинок:

Людмила Киченок / Алена Остапенко [10] – Андреа Гамис / Сара Соррибес Тормо

Ангелина Калинина / Ирина-Камелия Бегу – Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе [14]

Надежда Киченок / Даниэль Коллинс – Сторм Хантер / Элизе Мертенс [2]

ТУРНИРНАЯ СЕТКА