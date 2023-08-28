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US Open
28 августа 2023, 07:21 |
64
0

Украинки получили соперниц в парном разряде US Open

Ангелина Калинина в первом раунде сразится против Марты Костюк

28 августа 2023, 07:21 |
64
0
Украинки получили соперниц в парном разряде US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Состоялась жеребьевка парного женского разряда на Открытом чемпионате США по теннису.

В парном турнире примут участие четыре дуэта с украинками в составе, Ангелина Калинина в первом раунде сразится против Марты Костюк.

Матчи первого круга с участием украинок:

Людмила Киченок / Алена Остапенко [10] – Андреа Гамис / Сара Соррибес Тормо

Ангелина Калинина / Ирина-Камелия Бегу – Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе [14]

Надежда Киченок / Даниэль Коллинс – Сторм Хантер / Элизе Мертенс [2]

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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US Open 2023 Людмила Киченок Ангелина Калинина Надежда Киченок Марта Костюк
Источник Sport.ua
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