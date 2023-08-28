US Open28 августа 2023, 07:21 |
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Украинки получили соперниц в парном разряде US Open
Ангелина Калинина в первом раунде сразится против Марты Костюк
28 августа 2023, 07:21 |
64
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Состоялась жеребьевка парного женского разряда на Открытом чемпионате США по теннису.
В парном турнире примут участие четыре дуэта с украинками в составе, Ангелина Калинина в первом раунде сразится против Марты Костюк.
Матчи первого круга с участием украинок:
Людмила Киченок / Алена Остапенко [10] – Андреа Гамис / Сара Соррибес Тормо
Ангелина Калинина / Ирина-Камелия Бегу – Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе [14]
Надежда Киченок / Даниэль Коллинс – Сторм Хантер / Элизе Мертенс [2]
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