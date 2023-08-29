Русин рассказал, почему хочет играть за Сандерленд
А пока надо выздороветь
В четверг, 31 августа, футболисты «Зари» проведут повторный поединок квалификации Лиги Европы с пражской «Славией». В этом матче не примет участия лидер нападения украинской команды Назарий Русин. В ближайшее время украинец должен стать игроком английского «Сандерленда».
В эксклюзивном комментарии Sport.ua Назарий Русин рассказал, когда планирует присоединиться к английскому «Сандерленду»
– Какой информацией ты владеешь о «Сандерленде»?
– Недавно подписался на клубный аккаунт «Сандерленда» в инстаграме и имею возможность наблюдать за поединками этой команды. Мне импонирует, в каком стиле она играет. Сейчас главное - как можно быстрее избавиться от болячек и быть готовым к новому вызову в своей футбольной карьере.
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