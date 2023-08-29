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  4. Русин рассказал, почему хочет играть за Сандерленд
Англия
29 августа 2023, 12:40 | Обновлено 29 августа 2023, 13:03
1144
4

Русин рассказал, почему хочет играть за Сандерленд

А пока надо выздороветь

29 августа 2023, 12:40 | Обновлено 29 августа 2023, 13:03
1144
4
Русин рассказал, почему хочет играть за Сандерленд
УАФ. Назарий Русин

В четверг, 31 августа, футболисты «Зари» проведут повторный поединок квалификации Лиги Европы с пражской «Славией». В этом матче не примет участия лидер нападения украинской команды Назарий Русин. В ближайшее время украинец должен стать игроком английского «Сандерленда».

В эксклюзивном комментарии Sport.ua Назарий Русин рассказал, когда планирует присоединиться к английскому «Сандерленду»

– Какой информацией ты владеешь о «Сандерленде»?
– Недавно подписался на клубный аккаунт «Сандерленда» в инстаграме и имею возможность наблюдать за поединками этой команды. Мне импонирует, в каком стиле она играет. Сейчас главное - как можно быстрее избавиться от болячек и быть готовым к новому вызову в своей футбольной карьере.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Alex T
Та тут можно было и не спрашивать особо) зная наше болото 
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+2
suforza1921
Як чому? Сидіти на лавці і отримувати зарплату. І потіти не треба, і грошики капають. Мудрик, Лунін, Коваленко, Яремчук, Маліна і Миколенко  останнім часом, і ще десятки наших менш відомих футболістів яскравий тому приклад.
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0
LisovijNickolai Фамилия
Думаю не заиграет, в Англии очень сложный футбол для наших и никто толком не заиграл, даже Шевченко, Ребров и Ярмоленко с Лужным, тем более в чемпионшипе 46 туров, он тупо не вытянет.
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0
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